Penal de Chimbas: para qué se usarán las nuevas celdas y cuándo estarán los "módulos-cárcel"

El Servicio Penitenciario de San Juan a caba de sumar infraestructura con la inauguración la semana pasada del Sector 5, que promete modernizar el alojamiento y la reinserción de los internos. Ahora, las autoridades proyectan la habilitación en breve de un innovador sistema de módulos habitacionales para presos con condenas cortas. Y, en el mediano plazo, la construcción del Sector 6.

La inauguración del Sector 5 fue descrita por el director del Servicio Penitenciario, Carlos Suárez , como "un día muy trascendental, muy emotivo", según dijo este lunes a Radio Colón. Esta obra, cuya construcción se inició hace tres años, se concretó con la finalización de la infraestructura y el nombramiento de 118 nuevos agentes penitenciarios en el acto que encabezó Marcelo Orrego el viernes pasado.

El principal objetivo de este nuevo sector es "descomprimir ciertos sectores que estaban superpoblados" y permitir "comenzar a trabajar sobre la clasificación y la categorización de las personas privadas libertad". Suárez enfatizó que "es un sector que va a ayudar mucho y va a oxigenar el tema de lo que hace el alojamiento de las personas privadas de libertad dentro del servicio".

Actualmente, la población penal en San Juan asciende a 1.848 internos, superando ampliamente la capacidad ideal de 900 plazas. En este contexto, el Sector 5 aporta 236 nuevas plazas. Este sector presenta un "diseño mucho más moderno, más avanzado en lo que hace con la tecnología". Dispone de cuatro pabellones, cada uno con 59 celdas individuales. Además de los puestos de control con personal de vigilancia directa, cuenta con un avanzado sistema de videocámaras con inteligencia artificial, capaz de identificar rostros y detectar elementos prohibidos.

Más allá de la seguridad, el Sector 5 está pensado para la rehabilitación. Incluye un SUM (salón de usos múltiples) para la recepción de visitas, así como espacios para actividades recreativas y deportivas en patios. Se promueven talleres de capacitación, inclusión laboral y la escuela, con el objetivo de que "el interno tenga todo el tiempo ocupado la mayor cantidad posible, tanto sea en lo que es la parte educativa, la laboral y deporte son las partes fundamentales", destacó el funcionario.

Suárez dijo sobre estas iniciativas que se está "buscando permanentemente que el interno tenga diversas actividades y que se vaya formando y capacitando en distintas tareas que el Servicio Penitenciario como herramienta le puede brindar para que cuando tengan ellos la posibilidad de irse en libertad puedan tener estas herramientas y las puedan utilizar y tengan esa posibilidad de encontrar un trabajo, pero ya salir con otro tipo de formación y capacitación". El sector también incorpora enfermería, odontología y boxes para atención psicológica individual.

Módulos inéditos y el futuro Sector 6

Suárez anunció que en aproximadamente "30 días más estamos trabajando con la con la finalización de una obra que va a ser el sistema modular". Este innovador sistema, con capacidad para unas 96 personas, estará destinado a internos con "condenas cortas, ingresos primarios, o sea, ingresos que primera que primera vez entran al sistema del servicio penitenciario, y condenas no mayores a 6 meses".

El director del Penal de Chimbas también adelantó que "se está trabajando sobre el llamado a la nueva licitación que se va a hacer en unos días más, con respecto a un nuevo sector que también va a ser con las mismas características del Sector 5 que va a ser el Sector 6".

Estas obras y habilitaciones buscan la modernización, la descompresión de la población carcelaria y la implementación de programas de reinserción social más efectivos.