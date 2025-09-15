lunes 15 de septiembre 2025

Nueva cara

Gianfranco Scigliano, designado como subdirector ejecutivo de la ANDIS

La medida, oficializada mediante el Decreto 666/2025, se enmarca en la intervención del organismo dispuesta en agosto tras el escándalo que involucró a su extitular Diego Spagnuolo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gianfranco Scigliano ya trabajó en la Agencia Nacional de Discapacidad y en el Ministerio de Salud.

El Gobierno nacional oficializó este lunes la designación del licenciado Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a través del Decreto 666/2025 publicado en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Salud, Mario Lugones.

El nombramiento tiene vigencia desde el 10 de septiembre y se suma al proceso de intervención dispuesto por el Decreto 601/2025, dictado el 21 de agosto pasado, que estableció la intervención de la agencia por 180 días corridos y designó al médico Alejandro Vilches como interventor. Para asumir esa función, Vilches dejó la Secretaría de Gestión Sanitaria, cargo al que renunció mediante el Decreto 600/2025.

La intervención de la ANDIS fue dispuesta luego de la difusión de audios del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntas maniobras irregulares y pedidos de coimas, que incluso involucraban al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Tras la decisión del Ejecutivo, el vocero presidencial, Manuel Adorni, explicó que la misión de Vilches sería realizar “una profunda auditoría en el área” e informar cualquier irregularidad detectada, con precisión sobre su impacto económico y administrativo.

En este marco, el decreto que designa a Scigliano sostiene que “se han evaluado los antecedentes” del funcionario para ocupar la Subdirección Ejecutiva del organismo descentralizado que funciona en la órbita del Ministerio de Salud.

Quién es Gianfranco Scigliano

Scigliano es licenciado en Ciencia Política, especializado en estudios políticos, y cuenta con experiencia en áreas de transparencia y modernización del Estado. Se desempeñó como Director Nacional de Transparencia en la Secretaría de Políticas Públicas de Bienestar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, trabajó en la Agencia Nacional de Discapacidad y en el Ministerio de Salud.

En junio de este año, además, fue incorporado a la “Comisión ad hoc para la Revisión y Modernización de las Estructuras Institucionales de los Organismos Descentralizados”, creada por resolución 1876/2025 dentro de la órbita de Salud. Esa comisión, que integra junto a otros funcionarios, tiene como objetivo avanzar en la actualización y desburocratización administrativa.

La misma resolución también designó a María Florencia Colacilli al frente de la Dirección Nacional de Relaciones Institucionales e Integridad, y a Patricio Nahuel Giralt como titular de la Dirección de Asuntos Legales, con la aclaración de que estas funciones no implicarán remuneraciones adicionales ni atribuciones superiores.

FUENTE: Ámbito

