La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones

Este lunes 15 de septiembre, el presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional a las 21 horas para presentar el Presupuesto 2026. En la previa de ese anuncio, desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dieron a conocer cuáles son sus expectativas, en un contexto de fuerte tensión entre las casas de altos estudios y el Gobierno nacional.

El secretario administrativo financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, confirmó a Tiempo de San Juan que el pedido formal que se elevó al Ejecutivo asciende a $233.000 millones. Según detalló, la distribución proyectada de esos fondos sería de un 85% para el pago de sueldos de los trabajadores de la UNSJ , equivalente a unos $198.050 millones, un 10% para gastos de funcionamiento, $23.300 millones, y un 5% para gastos estructurales., 11.650 millones.

Sin embargo, Coca reconoció que las expectativas son bajas respecto a lo que finalmente incluirá el Presupuesto 2026. Aseguró que está “absolutamente convencido” de que el monto asignado será muy inferior al solicitado. En ese escenario, explicó, las proporciones también se modificarían: ya no habría recursos destinados a infraestructura, y la distribución quedaría en un 90% para sueldos y un 10% para funcionamiento.

Este pedido de la UNSJ se enmarca en una coyuntura especialmente compleja para el sistema universitario argentino. La semana pasada, el presidente Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que derivó en nuevas medidas de fuerza. A la espera de lo que resuelva la Cámara de Diputados respecto de ese veto, las universidades nacionales convocaron a una marcha federal para el próximo 17 de septiembre, que tendrá réplicas en distintas provincias, incluida San Juan.