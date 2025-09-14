domingo 14 de septiembre 2025

Solicitud

La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones

En la antesala del mensaje presidencial por Cadena Nacional, la Universidad Nacional de San Juan reveló el pedido oficial de fondos para el próximo año.

Por Ana Paula Gremoliche
rectorado.png

Este lunes 15 de septiembre, el presidente Javier Milei hablará en Cadena Nacional a las 21 horas para presentar el Presupuesto 2026. En la previa de ese anuncio, desde la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dieron a conocer cuáles son sus expectativas, en un contexto de fuerte tensión entre las casas de altos estudios y el Gobierno nacional.

El secretario administrativo financiero de la UNSJ, Ricardo Coca, confirmó a Tiempo de San Juan que el pedido formal que se elevó al Ejecutivo asciende a $233.000 millones. Según detalló, la distribución proyectada de esos fondos sería de un 85% para el pago de sueldos de los trabajadores de la UNSJ , equivalente a unos $198.050 millones, un 10% para gastos de funcionamiento, $23.300 millones, y un 5% para gastos estructurales., 11.650 millones.

Sin embargo, Coca reconoció que las expectativas son bajas respecto a lo que finalmente incluirá el Presupuesto 2026. Aseguró que está “absolutamente convencido” de que el monto asignado será muy inferior al solicitado. En ese escenario, explicó, las proporciones también se modificarían: ya no habría recursos destinados a infraestructura, y la distribución quedaría en un 90% para sueldos y un 10% para funcionamiento.

Este pedido de la UNSJ se enmarca en una coyuntura especialmente compleja para el sistema universitario argentino. La semana pasada, el presidente Milei oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, lo que derivó en nuevas medidas de fuerza. A la espera de lo que resuelva la Cámara de Diputados respecto de ese veto, las universidades nacionales convocaron a una marcha federal para el próximo 17 de septiembre, que tendrá réplicas en distintas provincias, incluida San Juan.

