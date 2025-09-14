10 cosas que no sabías de Sergio Vallejos: la cetrería en su vida, su pasado como profesor de la escuela de policía y sus seis hijos

El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, Sergio Vallejos, recibió al equipo de Paren en Off, el especial de streaming de Tiempo de San Juan para las Elecciones Legislativas 2025, y compartió 10 curiosidades sobre su vida que pocos conocen.
Entre sus actividades personales, Vallejos destacó su pasión por la cetrería, la práctica de cazar con aves rapaces entrenadas, como halcones y azores, para capturar especies de volatería o de tierra. Pero su vida deportiva no termina allí: también practica artes marciales y, durante un tiempo, fue profesor en la Escuela de Policía, transmitiendo sus conocimientos en defensa personal y formación.
En su vida privada, el candidato tiene seis hijos y es propietario de la empresa Zonda, mostrando otra faceta de su trayectoria profesional.
Para descubrir todas las curiosidades y conocer más sobre Sergio Vallejos, quedate a ver el video completo de la entrevista en Paren en Off.
Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenenOFF 10 cosas que no sabías de Sergio Vallejos El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal nos contó secretos de su vida: desde cetrería y artes marciales, hasta ser padre de seis hijos y empresario de la empresa Zonda. ¡Mirá el video completo en Paren en Off y descubrí todas las curiosidades! Y vos, qué curiosidad de tu vida pocos conocen? Contanos en los comentarios! #tiempodesanjuan #candidatos #parenenoff #legislativas2025 #10cosas"