10 cosas que no sabías de Sergio Vallejos: la cetrería en su vida, su pasado como profesor de la escuela de policía y sus seis hijos

El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, Sergio Vallejos, recibió al equipo de Paren en Off, el especial de streaming de Tiempo de San Juan para las Elecciones Legislativas 2025, y compartió 10 curiosidades sobre su vida que pocos conocen.

Entre sus actividades personales, Vallejos destacó su pasión por la cetrería, la práctica de cazar con aves rapaces entrenadas, como halcones y azores, para capturar especies de volatería o de tierra. Pero su vida deportiva no termina allí: también practica artes marciales y, durante un tiempo, fue profesor en la Escuela de Policía, transmitiendo sus conocimientos en defensa personal y formación.

En su vida privada, el candidato tiene seis hijos y es propietario de la empresa Zonda, mostrando otra faceta de su trayectoria profesional.

