domingo 14 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren en Off

10 cosas que no sabías de Sergio Vallejos: la cetrería en su vida, su pasado como profesor de la escuela de policía y sus seis hijos

Sergio Vallejos, candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, reveló 10 curiosidades de su vida en una entrevista con Paren en Off: desde su pasión por la cetrería y las artes marciales, hasta su rol como empresario y padre de seis hijos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-10 at 7.52.42 PM

El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal, Sergio Vallejos, recibió al equipo de Paren en Off, el especial de streaming de Tiempo de San Juan para las Elecciones Legislativas 2025, y compartió 10 curiosidades sobre su vida que pocos conocen.

Lee además
caucete llevo a la justicia su pelea por el alumbrado publico y una deuda millonaria con decsa
Conflicto eléctrico

Caucete llevó a la Justicia su pelea por el alumbrado público y una deuda millonaria con DECSA
En San Juan, Marcelo Orrego busca que las casas del IPV tengan etiqueta de eficiencia energética. 
Eco-mirada

En San Juan, cómo es el plan del Gobierno para "etiquetar" casas del IPV por un valioso motivo

Entre sus actividades personales, Vallejos destacó su pasión por la cetrería, la práctica de cazar con aves rapaces entrenadas, como halcones y azores, para capturar especies de volatería o de tierra. Pero su vida deportiva no termina allí: también practica artes marciales y, durante un tiempo, fue profesor en la Escuela de Policía, transmitiendo sus conocimientos en defensa personal y formación.

En su vida privada, el candidato tiene seis hijos y es propietario de la empresa Zonda, mostrando otra faceta de su trayectoria profesional.

Para descubrir todas las curiosidades y conocer más sobre Sergio Vallejos, quedate a ver el video completo de la entrevista en Paren en Off.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy en #ParenenOFF 10 cosas que no sabías de Sergio Vallejos El candidato a diputado nacional por Evolución Liberal nos contó secretos de su vida: desde cetrería y artes marciales, hasta ser padre de seis hijos y empresario de la empresa Zonda. ¡Mirá el video completo en Paren en Off y descubrí todas las curiosidades! Y vos, qué curiosidad de tu vida pocos conocen? Contanos en los comentarios! #tiempodesanjuan #candidatos #parenenoff #legislativas2025 #10cosas"
Seguí leyendo

Polémica por una charla de las Fuerzas del Cielo en la Casa Natal de Sarmiento

La UNSJ y su expectativa en el Presupuesto 2026: pidió a Nación $233.000 millones

Los bemoles del Consejo de la Magistratura para la elección del sucesor de Quattropani

10 cosas que no sabías sobre Alfredo Avelín: su pasado judoka, cómo conoció a su mujer y su gusto por el cine de acción

Radiografía de la drogadicción en San Juan y el nuevo abordaje estatal para salvar vidas

10 cosas que no sabías sobre Yolanda Agüero: su costado "sastre", su pasión por el karaoke y su amor por sus animales

En medio de la tensión con los gobernadores, el Gobierno evalúa otorgar préstamos a las provincias

Guillermo Francos reconoció un "error estratégico" en la elección bonaerense y ya pone la mira en octubre

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mahor Caparrós y Fernando Ocampo.
En San Juan

Polémica por una charla de las Fuerzas del Cielo en la Casa Natal de Sarmiento

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Violenta pelea a la salida de un boliche top de San Juan

Violenta pelea a la salida de un boliche "top" de San Juan

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial
Escándalo 

Dos mujeres policías se pelearon en una comisaría por un oficial

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?
En 9 de Julio

Ruta 20: brutal accidente frontal entre dos autos, ¿uno de los conductores iba alcoholizado?

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica
Investigación

Un hombre de 40 años murió mientras trabajaba en una fábrica

Un testigo reveló la desesperada frase que repetía Thiago Medina tras el accidente en moto
Desgarrador

Un testigo reveló la desesperada frase que repetía Thiago Medina tras el accidente en moto

Te Puede Interesar

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad
Acusados por la Justicia

Policías sanjuaninos bajo la lupa: tres casos que golpean a la fuerza de seguridad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Desde el cielo, la Circunvalación de San Juan en su extrema reforma video
El drone de Tiempo

Desde el cielo, la Circunvalación de San Juan en su extrema reforma

Los sanjuaninos disfrutaron de la Expo Olivícola y del concurso del mejor pizzero de la provincia
Mirá las fotos

Los sanjuaninos disfrutaron de la Expo Olivícola y del concurso del mejor pizzero de la provincia

Mahor Caparrós y Fernando Ocampo.
En San Juan

Polémica por una charla de las Fuerzas del Cielo en la Casa Natal de Sarmiento

En San Juan, Marcelo Orrego busca que las casas del IPV tengan etiqueta de eficiencia energética. 
Eco-mirada

En San Juan, cómo es el plan del Gobierno para "etiquetar" casas del IPV por un valioso motivo