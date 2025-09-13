sábado 13 de septiembre 2025

10 cosas que no sabías sobre Yolanda Agüero: su costado "sastre", su pasión por el karaoke y su amor por sus animales

La candidata a diputada nacional por el Partido Libertario, reveló detalles curiosos de su vida: desde confeccionar sus propios trajes hasta su pasión por el karaoke, el anime y sus perros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La candidata a diputada nacional por el Partido Libertario, Yolanda Agüero, recibió al equipo de Paren en Off, el especial de streaming de Tiempo de San Juan para las Elecciones Legislativas 2025, y reveló detalles curiosos y divertidos de su vida personal.

Yolanda Agüero abrió las puertas de la sede del Partido Libertario y compartió con el equipo aspectos poco conocidos de su vida cotidiana. Entre los datos más desopilantes, confesó que se fabrica sus propios trajes, demostrando su habilidad para la sastrería.

La candidata también se mostró como una amante del entretenimiento: es fanática del karaoke y del anime, pasatiempos que disfruta en su tiempo libre. Además, explicó que el color violeta, que actualmente representa al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, tiene un significado especial para ella: según Agüero, en griego representa “Yolanda”.

Por último, la aspirante política compartió su cariño por los animales: le gusta bañar y vestir a sus perros, mostrando un costado cercano y familiar.

Entre anécdotas y confesiones, Yolanda Agüero permitió conocer un lado más personal y entretenido de su vida, más allá de la política. Para conocer más sobre la candidata, mirá el video completo.

