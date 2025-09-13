10 cosas que no sabías sobre Yolanda Agüero: su costado "sastre", su pasión por el karaoke y su amor por sus animales

La candidata a diputada nacional por el Partido Libertario, Yolanda Agüero, recibió al equipo de Paren en Off, el especial de streaming de Tiempo de San Juan para las Elecciones Legislativas 2025, y reveló detalles curiosos y divertidos de su vida personal.

Punto de vista Guillermo Francos reconoció un "error estratégico" en la elección bonaerense y ya pone la mira en octubre

Conflicto En medio de la tensión con los gobernadores, el Gobierno evalúa otorgar préstamos a las provincias

Yolanda Agüero abrió las puertas de la sede del Partido Libertario y compartió con el equipo aspectos poco conocidos de su vida cotidiana. Entre los datos más desopilantes, confesó que se fabrica sus propios trajes, demostrando su habilidad para la sastrería.

La candidata también se mostró como una amante del entretenimiento: es fanática del karaoke y del anime, pasatiempos que disfruta en su tiempo libre. Además, explicó que el color violeta, que actualmente representa al partido de Javier Milei, La Libertad Avanza, tiene un significado especial para ella: según Agüero, en griego representa “Yolanda”.

Por último, la aspirante política compartió su cariño por los animales: le gusta bañar y vestir a sus perros, mostrando un costado cercano y familiar.

Entre anécdotas y confesiones, Yolanda Agüero permitió conocer un lado más personal y entretenido de su vida, más allá de la política. Para conocer más sobre la candidata, mirá el video completo.

Video: