domingo 14 de septiembre 2025

Conflicto eléctrico

Caucete llevó a la Justicia su pelea por el alumbrado público y una deuda millonaria con DECSA

El municipio de Caucete demandó al EPRE y a Decsa para frenar el reconocimiento de una deuda de $500 millones por alumbrado público.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El municipio de Caucete presentó en la Justicia Civil, Comercial y Minería una demanda de nulidad y una medida cautelar de “no innovar” para frenar dos resoluciones del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) que reconocen una deuda de $500 millones a favor de la Distribuidora Eléctrica de Caucete (Decsa).

La gestión de la intendenta Romina Rosas acusa al EPRE de favorecer a la empresa en la disputa por la facturación del alumbrado público y el manejo del Cargo Único Municipal (CUM), un recargo que financia la iluminación de calles y edificios comunales. Según una auditoría técnica, el consumo real de las más de cinco mil lámparas de la ciudad sería casi cinco veces menor al que imputa la distribuidora, lo que para el municipio configura un cobro indebido.

Además, se denuncian irregularidades en la recaudación del CUM y la ausencia de una audiencia pública, que para la comuna vulnera el derecho de los usuarios a participar. Mientras se define la causa, el municipio pide que se suspenda cualquier cobro y que la facturación se ajuste a los consumos efectivamente medidos.

