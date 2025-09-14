domingo 14 de septiembre 2025

Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Alfredo Avelín: su pasado judoka, cómo conoció a su mujer y su gusto por el cine de acción

El médico, líder de la Cruzada Renovadora, y candidato a diputado nacional habló con Paren en Off y reveló datos inéditos sobre su vida y su pasado. Conocelo.

Por María Agostina Montaño
WhatsApp Image 2025-09-12 at 18.58.59 (1)

Alfredo Avelín Nollens, actual líder de la Cruzada Renovadora y candidato a diputado nacional, abrió la puerta a su costado más personal y compartió anécdotas desconocidas de su vida. Médico de profesión y exintendente de la Capital, sorprendió al revelar que durante su juventud se dedicó con pasión a las artes marciales, destacándose en judo, boxeo y levantamiento de pesas, disciplinas en las que llegó a ganar campeonatos nacionales. Esa preparación física lo llevó incluso a ser premiado como el mejor soldado de su regimiento.

Su camino académico estuvo marcado por el golpe de Estado, que le impidió recibirse de psicólogo. De todas maneras, su vocación por el estudio lo acompañó siempre: comenzó el secundario con apenas 10 años en el histórico Colegio Nacional. Desde la infancia, la política lo atrapó al punto de esconderse en una vieja estanciera de Alfredo Avelín padre, para salir a pintar paredes con un pequeño balde de cal.

En lo sentimental, Avelín relató que reconoció a la mujer de su vida apenas verla: se enamoró de sus hoyuelos y su sonrisa. Hoy, aunque asegura que no sabe cocinar, se da maña para preparar asados, un ritual que disfruta. También se definió como un amante del cine de acción, con especial admiración por las películas de Bruce Lee, a quien valoraba por la destreza en las artes marciales.

Entre sus pasiones, confesó ser un hincha fanático de River Plate, aunque aclaró con humor que en la familia Avelín lo ven como la “oveja negra”, porque todos los demás son simpatizantes de otro club. Además, reveló que pasa gran parte de su tiempo libre dedicado a la lectura de libros de historia, un hábito que lo conecta con su curiosidad intelectual y que refleja el costado más reservado de un dirigente con años de trayectoria en la vida política sanjuanina.

Para conocer más sobre Alfreo Avelín, mirá el siguiente video:

