10 cosas que no sabías sobre Romina Rosas: aprendió a tocar la guitarra, la rara enfermedad que atravesó embarazada y su pasado como cadete de farmacia

Romina Rosas , actual intendenta de Caucete , nos recibió en el Municipio del Este y habló de todo. De cara a las elecciones legislativas de octubre, la candidata en segundo término por la lista Fuerza San Juan, reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre su pasado. Los momentos más difíciles que tuvo que atravesar en su carrera política y los insólitos trabajos que hizo en su juventud para poder estudiar.

Así, pudimos conocer a una Romina Rosas más íntima y personal que, por ejemplo, reveló que en algún momento se planteó dejar la carrera de Ciencias Políticas porque le dijeron que para poder crecer en el ambiente iba a tener que hacer cosas con las que ella no estaba de acuerdo. Finalmente, una charla con un seminarista lo cambió todo y la fe hizo que retomara su carrera y se reciba de Licenciada en Ciencias Políticas, justo cuando estaba a punto de dar el volantazo y comenzar a estudiar medicina .

Sin embargo, su perfil como política no es todo en su vida y también contó a Tiempo de San Juan que en algún momento su padre a quien calificó como "un gran guitarrero", le enseñó a tocar la guitarra y que de niña le gustaba mucho pintar, al punto que algunas de sus primeras obras de arte todavía adornan las paredes de su casa materna. En el día diario, Romina prefiere el rock nacional, aunque admite que no le escapa a la bachata y la zumba, algo que intentó practicar en algún momento pero que no pudo continuar debido a la apretada agenda municipal.

Sobre su pasado, Romina nos contó que supo ser una de las pocas cadetes de farmacia mujer que había en la época y que repartía medicamentos para la farmacia Jalife, en una bicicleta que se compró. Producto de ese sueldo pudo costearse los estudios.

La intendenta caucetera también detalló lo mal que la pasó durante su primera gestión como intendenta, debido a que contrajo una rara enfermedad llamada hiperémesis, que afecta a menos del 3% de las mujeres embarazadas. Romina comenzaba con su primera gestión al frente de Caucete y esperaba a su segunda hija Felicia cuando la hiperémesis la dejó internada por un mes en el Sanatorio Argentino y por un mes más con internación domciliaria. "Fue muy difícil, tuve que aprender a beber y a comer de nuevo", explicó.

Para conocer más de Romina Rosas, mirá el siguiente video: