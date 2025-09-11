jueves 11 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paren en Off

10 cosas que no sabías sobre Romina Rosas: aprendió a tocar la guitarra, la rara enfermedad que atravesó embarazada y su pasado como cadete de farmacia

La actual intendenta de Caucete y candidata en segundo término por la lista Fuerza San Juan. Habló sobre su pasado, desconocido hasta ahora. Contó sobre sus primeros trabajos y su costado artístico del que nadie sabe.

Por María Agostina Montaño
WhatsApp Image 2025-09-10 at 21.10.25

Romina Rosas, actual intendenta de Caucete, nos recibió en el Municipio del Este y habló de todo. De cara a las elecciones legislativas de octubre, la candidata en segundo término por la lista Fuerza San Juan, reveló detalles hasta ahora desconocidos sobre su pasado. Los momentos más difíciles que tuvo que atravesar en su carrera política y los insólitos trabajos que hizo en su juventud para poder estudiar.

Lee además
10 cosas que no conocias de laura palma: es fan de boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
llega paren en off: el streaming de tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste
Imperdible

Llega "Paren en Off": el streaming de Tiempo que te va a mostrar a los candidatos como nunca los viste

Así, pudimos conocer a una Romina Rosas más íntima y personal que, por ejemplo, reveló que en algún momento se planteó dejar la carrera de Ciencias Políticas porque le dijeron que para poder crecer en el ambiente iba a tener que hacer cosas con las que ella no estaba de acuerdo. Finalmente, una charla con un seminarista lo cambió todo y la fe hizo que retomara su carrera y se reciba de Licenciada en Ciencias Políticas, justo cuando estaba a punto de dar el volantazo y comenzar a estudiar medicina.

Sin embargo, su perfil como política no es todo en su vida y también contó a Tiempo de San Juan que en algún momento su padre a quien calificó como "un gran guitarrero", le enseñó a tocar la guitarra y que de niña le gustaba mucho pintar, al punto que algunas de sus primeras obras de arte todavía adornan las paredes de su casa materna. En el día diario, Romina prefiere el rock nacional, aunque admite que no le escapa a la bachata y la zumba, algo que intentó practicar en algún momento pero que no pudo continuar debido a la apretada agenda municipal.

Sobre su pasado, Romina nos contó que supo ser una de las pocas cadetes de farmacia mujer que había en la época y que repartía medicamentos para la farmacia Jalife, en una bicicleta que se compró. Producto de ese sueldo pudo costearse los estudios.

La intendenta caucetera también detalló lo mal que la pasó durante su primera gestión como intendenta, debido a que contrajo una rara enfermedad llamada hiperémesis, que afecta a menos del 3% de las mujeres embarazadas. Romina comenzaba con su primera gestión al frente de Caucete y esperaba a su segunda hija Felicia cuando la hiperémesis la dejó internada por un mes en el Sanatorio Argentino y por un mes más con internación domciliaria. "Fue muy difícil, tuve que aprender a beber y a comer de nuevo", explicó.

Para conocer más de Romina Rosas, mirá el siguiente video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Hoy #ParenEnOff ¿Conocías este lado de Romina Rosas? De cadete en una farmacia a tocar la guitarra con su papá, de casi dejar la política a superar una rara enfermedad durante su embarazo. En este video te contamos 10 cosas que no sabías sobre la intendenta de Caucete y actual candidata por Fuerza San Juan. Una historia de esfuerzo, convicciones y momentos difíciles que la marcaron para siempre. Mirá el video completo y sorprendete con su lado más íntimo y personal. ¿Te imaginabas todo esto? #eleccioneslegislativas #tiempodeelecciones #sanjuan #candidatos #10cosas #tiempostreaming #tiempodesanjuan"
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei también vetó la ley de Emergencia Pediátrica

Escenario post elecciones en PBA: la repercusión en el tablero político de San Juan, según periodistas locales

Los movimientos de los diputados "solidarios" con el oficialismo en plena campaña

El gobierno renovó el 90% de la deuda en pesos

El viernes las universidades paran contra el veto presidencial; además convocaron a la tercera marcha nacional

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario

El salteño Sáenz, tras la convocatoria al diálogo de Javier Milei: "No son leones, son palomas de iglesia"

Javier Milei responsabilizó a "la izquierda" del homicidio de Charlie Kirk

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Andino, de Fuerza San Juan; Fabián Martín, de Por San Juan; y Abel Chiconi, de LLA. Los principales candidatos. 
Análisis

Escenario post elecciones en PBA: la repercusión en el tablero político de San Juan, según periodistas locales

Por Ana Paula Gremoliche

Las Más Leídas

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan
Comercio

Dieron a conocer cuál es el negocio que arribará a un local con pasado pizzero en el microcentro de San Juan

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro
Oficial

Así funcionarán los servicios en Capital por el feriado del Día del Maestro

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla
Información útil

¿Tenés deuda con la tarjeta de crédito?: en qué momento prescribe y no tenés que pagarla

Te Puede Interesar

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano
Búsqueda

Sigue sin aparecer el ingeniero que desapareció hace dos días: lo han visto por el Centro Valenciano

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Otra abuela sanjuanina fue estafada en $2.000.000 con el verso de los descuentos exclusivos

El Colegio Fray Mamerto Esquiú hizo un ensayo de simulacro de sismo, previo al evento que se realizará en todas las escuelas de la provincia.
Prevención

En detalle: cómo será el simulacro de sismo que incluirá a todas las escuelas sanjuaninas

Jaime Muñoz pasó una nueva etapa en La Voz Argentina. video
San Juan sigue presente

Jaime Muñoz lo hizo de nuevo y continúa en carrera en La Voz Argentina

La Escuela Rabindranath Tagore de primaria, con su fachada en la que se ve el paso el tiempo desde que fue inaugurada en los 60. En Pocito también hay una escuela del mismo nombre, de nivel Secundario, fundada en los 2000.
Semana de la educación

El día que Boca Juniors le regaló una escuela a San Juan