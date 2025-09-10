miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Paro y movilización

El viernes las universidades paran contra el veto presidencial; además convocaron a la tercera marcha nacional

Tras el veto presidencial a la ley de financiamiento educativo, los sindicatos docentes confirmaron el paro universitario para este viernes 12.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La anterior marcha universitaria, en octubre del 2024

La anterior marcha universitaria, en octubre del 2024

Ante la confirmación del veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, el gremio de docentes universitarios convoca a un paro nacional de 24 horas en todas las universidades del país para el próximo viernes 12. Además, junto al Frente Sindical Universitario, estudiantes y la comunidad universitaria, se anunció la realización de una tercera Marcha Federal Universitaria, que se llevará a cabo el día en que el Congreso trate el rechazo al veto, en defensa de la mencionada ley. Lo habían anticipado, junto a los trabajadores del Hospital Garrahan.

Lee además
javier milei desconoceria el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad
Polémica

Javier Milei desconocería el rechazo al veto a la emergencia en discapacidad
oficial: javier milei veto la ley de financiamiento universitario
Conflicto

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario
image

El gobierno nacional, según el gremio, persiste en no atender las demandas del pueblo argentino sobre la relevancia de la educación pública. A pesar del apoyo masivo a las dos marchas federales previas y los recientes resultados electorales adversos, especialmente en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobierno Nacional sufrió una derrota contundente, Milei no ha modificado su postura.

Daniel Ricci, secretario general del gremio, destacó el compromiso de los docentes para sostener la calidad de la universidad pública: “Hay un fuerte compromiso de los y las docentes por sostener la universidad pública, que sigue siendo de calidad, gracias al esfuerzo de todos los trabajadores”. Sin embargo, alertó sobre la crítica situación salarial: “Lo que vemos es alarmante: el año pasado perdimos más del 50% del poder adquisitivo frente a la inflación, y este año, con aumentos del 1% mensual, seguimos perdiendo frente a una inflación mucho mayor. Cada mes estamos peor”.

Ricci también anunció que “haremos una movilización nacional cuando se trate el rechazo al veto en el Congreso, para pedirle a los diputados y las diputadas que insistan con la Ley”. Desde el gremio se subrayó la importancia de que los legisladores escuchen al pueblo que representan, rechacen el veto e insistan en la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El gremio reafirmó que la educación universitaria es un derecho humano fundamental y un pilar esencial para el desarrollo del país. “Seguiremos luchando en unidad, defendiendo la Universidad Pública, gratuita, de calidad y al servicio de los pueblos”, concluyeron.

Temas
Seguí leyendo

Los movimientos de los diputados "solidarios" con el oficialismo en plena campaña

El gobierno renovó el 90% de la deuda en pesos

El salteño Sáenz, tras la convocatoria al diálogo de Javier Milei: "No son leones, son palomas de iglesia"

Javier Milei responsabilizó a "la izquierda" del homicidio de Charlie Kirk

El gobernador Valdés, sobre la convocatoria de Milei: "Que use la foto del 9 de julio"

Javier Milei vetaría la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario, y los ATN para las provincias

Dos frentes ya tienen los jingles para convencer a los sanjuaninos en la campaña electoral

Mauricio Macri y Rodríguez Larreta, juntos en un bar

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
javier milei vetaria la emergencia pediatrica, el financiamiento universitario, y los atn para las provincias
Conflicto

Javier Milei vetaría la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario, y los ATN para las provincias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero
UFI Genérica

Desesperante búsqueda de un sanjuanino que desapareció y no da señales de su paradero

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan
SMN

Miércoles con jornada variable y viento intenso en San Juan

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña víctima de bullying
Caos en La Paz

La contundente frase que dijo la alumna atrincherada en Mendoza y el perfil de una niña "víctima de bullying"

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y ama a los animales

Te Puede Interesar

Los delincuentes violentaron una puerta de chapa.
Robo frustrado

Atacaron la casa de un anciano en Trinidad y la Policía encontró el botín
Los movimientos de los diputados solidarios con el oficialismo en plena campaña
Legislativas

Los movimientos de los diputados "solidarios" con el oficialismo en plena campaña

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario
Conflicto

Oficial: Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario

El ahora condenado, Martín Kevin Olivera, junto al defensor oficial Marcelo Salinas.
Fallo judicial

Condenaron y mandaron al penal al peatón que causó el accidente de un motociclista que perdió la vida

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional
Estadística

Inflación en San Juan: 1,7% en agosto, por debajo del promedio nacional