miércoles 10 de septiembre 2025

Javier Milei responsabilizó a "la izquierda" del homicidio de Charlie Kirk

El presidente Javier Milei se manifestó en redes sociales tras el homicidio del líder conservador y periodista Charlie Kirk.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Javier Milei junto a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado

El presidente argentino, Javier Milei, reaccionó al asesinato del activista conservador estadounidense Charlie Kirk, ocurrido este miércoles en la Universidad del Valle de Utah, atribuyendo la autoría a una "ola de violencia política de izquierda". En un mensaje publicado en su cuenta de X, Milei expresó sus condolencias y calificó a la izquierda como un "fenómeno violento lleno de odio".

Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA (TPUSA) y una de las figuras más visibles de la derecha juvenil estadounidense, fue asesinado por un disparo durante una presentación en el marco de su gira "American Comeback". Kirk, nacido el 14 de octubre de 1993, era reconocido por su activismo en favor de los valores conservadores, el libre mercado y el gobierno limitado. Según los informes, recibió un disparo en el cuello mientras se encontraba en el escenario, lo que interrumpió abruptamente su intervención. Las autoridades han arrestado a un sospechoso y han iniciado una investigación.

En su publicación, Milei lamentó la pérdida de Kirk, a quien describió como "un formidable divulgador de las ideas de la libertad y acérrimo defensor de Occidente". El mandatario argentino afirmó que Kirk "fue víctima de un asesinato atroz en medio de una ola de violencia política de izquierda en toda la región". Añadió, de forma contundente: "La izquierda es siempre en todo momento y lugar un fenómeno violento lleno de odio. El mundo entero perdió a un ser humano increíble. Adiós".

El activismo de Kirk incluyó la expansión de Turning Point USA a miles de campus universitarios, llegando a tener presencia en más de 3.500 campus de escuelas secundarias y universidades en los 50 estados del país. Su influencia trascendió el ámbito universitario, conduciendo un programa de radio diario y firmando un acuerdo para un nuevo programa de entrevistas en febrero de 2025. También fue autor de varios libros, como Campus Battlefield y The MAGA Doctrine.

