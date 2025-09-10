miércoles 10 de septiembre 2025

Deceso

Murió el periodista aliado de Trump, baleado en una universidad

Charlie Kirk había sido internado en estado crítico, tras ser baleado en el cuello en un evento universitario en Utah.

Por Guido Berrini
image

El joven activista de derecha Charlie Kirk, aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala en el cuello este miércoles en un encuentro público en una universidad de Estados Unidos, según medios locales.

Según AP, el activista había sido internado en en condición crítica en el Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem.

“La policía está investigando el caso y el sospechoso se encuentra detenido”, dijo la universidad en una alerta.

Poco después, un portavoz de la universidad, Scott Trotter, dijo a The New York Times que la policía determinó que la persona detenida no era el autor del disparo.

Videos publicados en redes sociales mostraron a Kirk hablando con un micrófono mientras estaba sentado bajo una carpa blanca. Entonces se escucha un solo disparo y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello.

Embed - La Derecha Diario on Instagram: " | #URGENTE El periodista trumpista Charlie Kirk fue baleado en el cuello durante un evento en Utah Valley University."

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro, Turning Point. El evento había sido recibido con opiniones divididas en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas.

Donald Trump pidió rezar por Charlie Kirk

Tras el ataque, el presidente Donald Trump pidió rezar por Kirk.

“Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien recibió un disparo. Un gran hombre de pies a cabeza. ¡Que Dios lo bendiga!”, escribió el mandatario en la plataforma Truth Social.

También el vicepresidente JD Vance pidió oraciones para Kirk, a quien definió como “un hombre verdaderamente bueno y un padre joven”.

“Estoy siguiendo de cerca la situación en la Universidad del Valle de Utah. Les pido que se unan a mí en oración por Charlie Kirk y los estudiantes allí reunidos”, indicó por su parte el senador de EE.UU. por Utah, Mike Lee.

Agentes de FBI se despliegan en el lugar del ataque

En tanto, agentes del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) se desplegaron en el campus universitario de la Universidad Utah Valley, informó en X este miércoles la fiscal general, Pam Bondi.

“Estamos monitoreando de cerca los informes sobre el trágico tiroteo que involucró a Charlie Kirk en la Universidad Utah Valley. Nuestros pensamientos están con Charlie, sus seres queridos y todos los afectados”, escribió el director del FBI, Kash Patel.

Según varios videos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk cuando recibe un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

La institución académica informó en un comunicado que hubo un disparo en el campus contra un orador invitado y que hay un sospechoso detenido.

Quién era Charlie Kirk

Nacido en octubre de 1993 en Illinois y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil conservadora.

Kirk prestó su apoyo públicamente a Trump en varios de sus mítines de campaña del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura.

