Le regalaron una lipo para su cumpleaños y murió

Una joven madre brasileña falleció durante una intervención estética que había elegido como obsequio para celebrar sus 28 años. El procedimiento, que consistía en una liposucción con injerto de glúteos, se llevó a cabo en una clínica privada de Río de Janeiro, pero terminó de forma trágica tras un paro cardiorrespiratorio.

Marilha Menezes Antunes , madre de un niño de 6 años, murió el lunes mientras se realizaba la cirugía. Su familia asegura que la clínica no contaba con los equipos médicos adecuados para manejar emergencias graves y que hubo una demora crítica en llamar a la ambulancia.

Liposucción como regalo y una muerte inesperada

La operación estética se realizó pocos días después de su cumpleaños, el 1 de septiembre, cuando Marilha decidió cumplir su sueño de mejorar su figura. Según su hermana, Carolina Menezes, la joven se encontraba en buen estado de salud, había superado todos los chequeos previos y no tenía antecedentes médicos de riesgo.

El costo del procedimiento rondaba los 5.000 reales brasileños (aproximadamente 900 dólares). La familia jamás imaginó que esta decisión terminaría en una tragedia.

Acusaciones por negligencia: la clínica, en la mira

La clínica donde ocurrió la intervención, identificada como Amacor, es investigada por posibles irregularidades. De acuerdo con la declaración del médico a cargo, la paciente sufrió una broncoaspiración seguida de un paro cardiorrespiratorio. Aunque se intentaron maniobras de reanimación durante más de una hora, no fue posible salvarle la vida.

Carolina relató al medio g1 que fue ella quien acompañó a su hermana ese día. Según su testimonio, nadie le informó sobre lo que estaba sucediendo hasta que ella misma subió al quirófano. Allí encontró al médico intentando reanimarla y pidió explicaciones, pero solo le respondieron que necesitaban oxígeno.

“Lo que pasó fue inhumano. Llevé a mi hermana a cumplir un sueño y la terminé perdiendo”, expresó entre lágrimas. También aseguró que fue ella quien llamó tanto a emergencias como a la Policía ante la falta de respuestas por parte del personal médico.

Investigación en curso por muerte en cirugía estética en Brasil

La policía abrió una causa en la 35ª Comisaría de Campo Grande, y el caso fue derivado a la unidad de Defensa del Consumidor (Decon), que ahora encabeza las investigaciones. El Instituto Médico Forense (IML) emitió un informe preliminar que indica que la causa de la muerte fue hemorragia interna producida por “fuerza contundente”.

El servicio de emergencias (SAME) confirmó haber recibido el llamado a las 18:13, aunque los intentos por reanimar a Marilha no tuvieron éxito.

Mientras tanto, la familia exige justicia y respuestas claras. "No tenían los equipos necesarios, y cuando reaccionaron, ya era demasiado tarde", denunció Carolina.

La respuesta oficial de la clínica Amacor tras la muerte de la paciente

La clínica Amacor emitió un comunicado en el que lamentó el fallecimiento de la joven y aseguró que su rol es brindar infraestructura como “One Day Clinic” para que equipos médicos externos realicen procedimientos. La institución afirmó que el quirófano está equipado con desfibrilador bifásico y carro de paro, y que las maniobras de reanimación comenzaron “de inmediato”, cumpliendo con los protocolos internacionales.

Asimismo, indicaron que están cooperando con las autoridades para esclarecer los hechos y permitir una investigación transparente.

El martes, inspectores de Vigilancia de la Salud, agentes del Consejo Médico Regional de Río y personal de la Defensa del Consumidor realizaron una inspección en las instalaciones de la clínica.