Caos total en Nepal: quemaron viva a la esposa de un ex primer ministro

La capital nepalí se encuentra sumida en una espiral de violencia y descontrol, con las calles de Katmandú siendo continuamente vandalizadas. En un acto atroz que conmocionó al país, Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, fue brutalmente asesinada tras ser quemada viva en su propia casa.
Según informó el sitio de noticias Khabarhub, un grupo de manifestantes rodeó la vivienda del funcionario y luego le prendió fuego, con la esposa del político, Rajyalaxmi Chitrakar, en su interior.
Un video que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas muestra el momento en que Chitrakar fue rescatada en estado crítico por un grupo reducido de personas. Inmediatamente, fue trasladada de urgencia al Kirtipur Burn Hospital.
Sin embargo, la propia familia confirmó que la mujer murió durante una intervención de urgencia debido a las graves heridas sufridas, no logrando sobrevivir.
Hasta el momento, las autoridades de Nepal no emitieron ningún comunicado oficial sobre el brutal ataque ni sobre los responsables del crimen.