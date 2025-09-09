martes 9 de septiembre 2025

Imágenes sensibles

Caos total en Nepal: quemaron viva a la esposa de un ex primer ministro

En medio de un clima de estallido social con violencia extrema, manifestantes incendiaron la casa del ex primer ministro Jhalanath Khanal. La esposa del ex funcionario murió a causa de las graves heridas, al no poder abandonar a tiempo la vivienda.

Por Guido Berrini
image

La capital nepalí se encuentra sumida en una espiral de violencia y descontrol, con las calles de Katmandú siendo continuamente vandalizadas. En un acto atroz que conmocionó al país, Rajyalaxmi Chitrakar, esposa del exprimer ministro Jhalanath Khanal, fue brutalmente asesinada tras ser quemada viva en su propia casa.

Según informó el sitio de noticias Khabarhub, un grupo de manifestantes rodeó la vivienda del funcionario y luego le prendió fuego, con la esposa del político, Rajyalaxmi Chitrakar, en su interior.

Un video que se viralizó en las redes sociales en las últimas horas muestra el momento en que Chitrakar fue rescatada en estado crítico por un grupo reducido de personas. Inmediatamente, fue trasladada de urgencia al Kirtipur Burn Hospital.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ReporteYa/status/1965438289860784155&partner=&hide_thread=false

Sin embargo, la propia familia confirmó que la mujer murió durante una intervención de urgencia debido a las graves heridas sufridas, no logrando sobrevivir.

Hasta el momento, las autoridades de Nepal no emitieron ningún comunicado oficial sobre el brutal ataque ni sobre los responsables del crimen.

