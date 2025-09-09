El 'bichito' invisible de tu casa: qué es, dónde se esconde y cómo eliminarlos

Los ácaros domésticos, diminutos organismos invisibles al ojo humano, encuentran en los dormitorios el hábitat perfecto para multiplicarse. Colchones, almohadas y tejidos en general ofrecen las condiciones de temperatura, humedad y alimento ideales para su desarrollo, representando un riesgo significativo para personas alérgicas o con enfermedades respiratorias.

Insólito Creyó que era cansancio, pero fue al médico y el diagnóstico lo dejó sin palabras

Según expertos citados por la Mayo Clinic, estos artrópodos prosperan en ambientes cálidos, especialmente cuando la humedad supera el 60%. Su alimentación principal está compuesta por escamas de piel humana y de mascotas, lo que convierte al mobiliario textil en una fuente constante de nutrientes.

¿Cómo se detecta la presencia de ácaros?

Aunque los ácaros no son visibles a simple vista -miden entre 0,2 y 0,3 milímetros-, sus efectos sobre la salud sí se manifiestan con claridad. Entre los síntomas más comunes que alertan sobre su presencia destacan la congestión nasal, los estornudos frecuentes, la picazón en ojos y piel, la tos persistente y las dificultades respiratorias, especialmente al dormir o realizar tareas de limpieza que remuevan el polvo.

La identificación puede complicarse en hogares con mascotas, ya que también contribuyen a la acumulación de residuos que sirven de alimento a estos organismos.

¿Cuáles son los espacios preferidos de los ácaros?

Más allá de colchones y almohadas, los ácaros también se instalan en alfombras, cortinas gruesas, peluches y tapizados. Estos entornos, ricos en fibras naturales como algodón o lana, retienen humedad y proporcionan refugio frente a la luz directa y la ventilación, favoreciendo su reproducción.

Soluciones prácticas para combatirlos

La buena noticia es que existen estrategias eficaces para reducir o eliminar su presencia. Uno de los métodos más accesibles es el uso de bicarbonato de sodio, que gracias a sus propiedades antibacterianas ayuda a desinfectar colchones y almohadas. Se recomienda aplicarlo sobre la superficie, dejarlo actuar y luego aspirarlo cuidadosamente.

Otra herramienta útil son los aspiradores especializados con luz ultravioleta, vibración o aire caliente, diseñados para una limpieza más profunda. A esto se suman sprays antiácaros y productos desinfectantes seguros para tejidos, así como fundas hipoalergénicas que actúan como barrera para evitar que los ácaros penetren en colchones y almohadas.

Hábitos clave para prevenirlos

Los especialistas insisten en que ninguna medida aislada es suficiente. La prevención y el mantenimiento regular son fundamentales. Entre las recomendaciones se incluyen:

- Cambiar y lavar la ropa de cama cada semana con agua caliente (mínimo 54°C).

- Airear colchones y almohadas de forma frecuente.

- Mantener bajos los niveles de humedad en casa.

- Evitar la acumulación de polvo, especialmente en dormitorios.

¿Por qué provocan alergias?

El problema no radica en los ácaros en sí, sino en las proteínas que contienen sus excrementos. Una de ellas, conocida como Der p1, se adhiere al polvo fino y puede ser inhalada fácilmente. En personas alérgicas o asmáticas, esta exposición constante puede desencadenar reacciones severas, incluso crisis respiratorias.

La prevención, la limpieza adecuada y la atención a los primeros síntomas son esenciales para proteger la salud de los habitantes del hogar, especialmente de los más vulnerables: niños, personas mayores y quienes padecen afecciones respiratorias crónicas.