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Disputa

Nueva amenaza de Trump a Irán si no acepta el acuerdo con Estados Unidos

El posteo del mandatario en la red Truth Social se produjo en medio de las negociaciones impulsadas por la Casa Blanca para intentar frenar el avance del programa nuclear iraní.

Por Agencia NA
donald trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán y aseguró que “no quedará nada” del régimen iraní si no alcanza un acuerdo con Washington.

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El posteo del mandatario en la red Truth Social se produjo en medio de las negociaciones impulsadas por la Casa Blanca para intentar frenar el avance del programa nuclear iraní y reducir la tensión en Medio Oriente.

Trump insistió en que busca un entendimiento diplomático con Teherán, aunque advirtió que Estados Unidos está preparado para responder si fracasan las conversaciones.

“Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, y rapido, o no quedará nada de ellos”, afirmó el mandatario republicano en redes sociales al referirse a la posibilidad de una escalada militar en caso de que Irán rechace las condiciones planteadas por Washington. Y agregó: “¡El tiempo es fundamental!”

El gobierno estadounidense mantiene contactos indirectos con autoridades iraníes en busca de un nuevo acuerdo nuclear, mientras crece la presión internacional por el avance del conflicto en la región.

Las declaraciones de Trump generaron repercusión internacional y volvieron a elevar la tensión entre ambos países, en un contexto marcado por amenazas cruzadas y negociaciones todavía sin resultados concretos.__IP__

Luego de su viaje a China, el presidente norteamericano brindó declaraciones para esclarecer la situación que atraviesa el conflicto en Medio Oriente y brindó detalles de las negociaciones entre EE.UU. y la República Islámica. “Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran. Cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, comentó.

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