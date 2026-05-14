Brote de norovirus en un crucero en Francia: más de 80 pasajeros con síntomas quedaron aislados

Los pasajeros asintomáticos que viajaban en un crucero británico Ambition pudieron desembarcar en Burdeos, al sudoeste de Francia, mientras las autoridades confirmaron que la causa del brote es el norovirus , un desagradable virus estomacal que se propaga con facilidad. Los afectados debieron quedarse en sus camarotes.

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La crisis a bordo se desató luego de que se confirmara la muerte de un pasajero británico de 92 años y cerca de 80 personas tuvieran síntomas.

Las autoridades francesas habían ordenado inicialmente que más de 1.700 pasajeros y tripulantes del crucero The Ambition permanecieran a bordo, pero el miércoles por la noche determinaron permitir el desembarco de quienes no estuvieran afectados.

Tras una larga espera, se vio a un pasajero levantar los brazos en señal de triunfo mientras salía de la embarcación.

Por el momento, no está claro cuántas personas bajaron del barco.

Aislados en sus camarotes

Aquellas personas con los síntomas deberán "mantener el aislamiento" en sus camarotes, señalaron las autoridades sanitarias.

De acuerdo con responsables locales, 80 pasajeros presentaron síntomas "compatibles con una infección digestiva aguda" a partir del lunes.

Las autoridades indicaron que el caso no guarda relación con un brote letal de hantavirus en un crucero holandés que ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias europeas en las últimas semanas.

The Ambition se encontraba a mitad de un viaje de 14 noches desde Belfast y Liverpool, con escalas programadas en el norte de España y a lo largo de la costa atlántica de Francia, cuando se vio golpeado por el brote.

Según el operador, Ambassador Cruise Line, llegó a Burdeos el martes por la noche. No está claro si o cuándo reanudaría su viaje.

Las muestras analizadas en el Hospital Universitario de Burdeos confirmaron un brote de norovirus. Las autoridades locales señalaron que, por el momento, no se han reportado casos graves y que los pasajeros enfermos fueron atendidos a bordo por el equipo médico del barco.

Más de 20 brotes gastrointestinales en cruceros

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que monitorean brotes en travesías que hacen escala en puertos de Estados Unidos y extranjeros, registraron 23 brotes gastrointestinales en cruceros el año pasado. La mayoría fueron causados por norovirus, incluida una nueva cepa.

Ambassador Cruise Line, un operador británico orientado a pasajeros mayores de 50 años, se fundó en 2021.

Qué es el norovirus

El norovirus produce un malestar generalizado con vómitos y diarreas repentinos, a raíz de una inflamación del estómago y los intestinos y que, según la medicina, se transmite por contacto directo con alimentos o superficies contaminados.

Es la principal causa de brotes de diarrea y vómitos en Estados Unidos, según la información suministrada por los CDC que por estas horas también monitorean y preparan la recepción de los pasajeros estadounidenses que viajaron a bordo del crucero con casos de hantavirus.

Norovirus: Qué es y sus principales síntomas

El norovirus es altamente contagioso, causa gastroenteritis aguda, es decir una inflamación generalizada del estómago y los intestinos, lo que a su vez genera dolor de cabeza, vómitos y diarreas intensos y repentinos.

También denominado "gripe estomacal", este virus se transmite por contacto directo con superficies o alimentos contaminados o manos mal lavadas, con síntomas que duran de 1 a 3 días. Este virus, según la medicina, se propaga muy rápido, especialmente en lugares cerrados y concurridos como escuelas, guarderías, residencias de ancianos y cruceros.

FUENTE: Clarín con información de agencias|