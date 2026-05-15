viernes 15 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Medios mexicanos aseguran que Luis Miguel fue internado de urgencia en Nueva York por un problema cardíaco

La versión sobre una supuesta internación de Luis Miguel en Nueva York generó preocupación entre sus fanáticos, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial sobre su estado de salud.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La noticia sacudió a los fanáticos de Luis Miguel en todo el mundo: el cantante mexicano habría sido hospitalizado de urgencia en Nueva York tras sufrir una complicación cardíaca. La información, que comenzó a circular este viernes 15 de mayo, encendió las alarmas entre sus seguidores, amigos y familiares.

Lee además
estados unidos se prepara para procesar a raul castro
Polémica

Estados Unidos se prepara para procesar a Raúl Castro
feroz temporal en india: una tormenta electrica causo mas de cien muertes y derrumbes masivos
Catástrofe

Feroz temporal en India: una tormenta eléctrica causó más de cien muertes y derrumbes masivos

Según la especialista en espectáculos Jacqueline Martínez, más conocida como Chamonic, la novia de Luis Miguel, Paloma, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad estadounidense. Sin embargo, algo no salió como esperaban y el artista debió ser internado de inmediato por una afección en el corazón.

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó Chamonic en sus redes sociales.

Hasta el momento, ni el propio Luis Miguel ni su equipo de prensa confirmaron ni desmintieron la información. Se espera que en las próximas horas haya un parte oficial sobre el estado de salud del ídolo.

Seguí leyendo

El director de la CIA viajó a Cuba y se reunió con representantes del gobierno de la isla

Alcaldesa de California renunció porque ¡era una espía china!

Japón se quedó sin tinta color: qué pasó

Brote de norovirus en un crucero en Francia: más de 80 pasajeros con síntomas quedaron aislados

La pandemia de covid dejó más de 22 millones de muertes, el triple de lo notificado

Conocé a los "Kata friends", las mascotas con inteligencia artificial que pintan para fenómeno

El relato de un piloto argentino, clave en el OVNIgate en Estados Unidos

La NBA de luto: murió una de sus figuras, con solo 29 años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
estados unidos se prepara para procesar a raul castro
Polémica

Estados Unidos se prepara para procesar a Raúl Castro

Por Agencia NA

Las Más Leídas

El cirujano en la mira Leonardo Santiago Furlotti Barassi
Tribunales

El cirujano investigado por pedir dinero para una operación fue declarado culpable por un solo delito y recibió un mes de pena

Ángel Acosta Sarmiento, el ahora condenado.
La gran estafa

Embaucó a su patrón y a sus clientes en $401 millones, lo condenaron y se fue a su casa

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales
Tristeza

Encontraron a una mujer fallecida en el Barrio Manantiales

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia
Deceso

Quién era el ciclista fallecido en plena calle en Rivadavia

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares
San Juan

Denuncian al hijo de un empresario sanjuanino por estafar con falsas inversiones: se habría quedado con miles de dólares

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque a comercio

Fue a abrir su barbería en Rawson y descubrió que le robaron de todo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Diputados de San Juan y Mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto
Iniciativa

Diputados de San Juan y Mendoza se unieron para impulsar una ley clave para el mosto

De qué se trata ¡Ayuda!, la película estrenada en Disney+. video
Tiempo para Ver

"¡Ayuda!", la salvaje película con Rachel McAdams que es una oda al desparpajo

Confirman la absolución para un estilista sanjuanino que afrontó despreciables sospechas
Alivio

Confirman la absolución para un estilista sanjuanino que afrontó despreciables sospechas

De jugar juntos a rivales: la historia de los hermanos que saldrán a la cancha con camisetas distintas por un lugar en el Regional
Desamparados-Colón

De jugar juntos a rivales: la historia de los hermanos que saldrán a la cancha con camisetas distintas por un lugar en el Regional