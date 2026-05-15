Medios mexicanos aseguran que Luis Miguel fue internado de urgencia en Nueva York por un problema cardíaco

La noticia sacudió a los fanáticos de Luis Miguel en todo el mundo: el cantante mexicano habría sido hospitalizado de urgencia en Nueva York tras sufrir una complicación cardíaca. La información, que comenzó a circular este viernes 15 de mayo, encendió las alarmas entre sus seguidores, amigos y familiares.

Según la especialista en espectáculos Jacqueline Martínez, más conocida como Chamonic, la novia de Luis Miguel, Paloma, lo habría acompañado a una revisión médica en la ciudad estadounidense. Sin embargo, algo no salió como esperaban y el artista debió ser internado de inmediato por una afección en el corazón.

“Supuestamente… se dice que Luis Miguel desde el día lunes se encuentra hospitalizado tras sentirse mal, su novia lo habría llevado a revisión y según detectaron que tenía un problema cardiaco… y hasta el momento sigue hospitalizado en Nueva York”, publicó Chamonic en sus redes sociales.

Hasta el momento, ni el propio Luis Miguel ni su equipo de prensa confirmaron ni desmintieron la información. Se espera que en las próximas horas haya un parte oficial sobre el estado de salud del ídolo.