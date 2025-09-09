Pensando en las fiestas de fin de año, ya alquilan cabañas en San Juan ¿con precios en dólares?

A poco más de tres meses de las fiestas de fin de año , las cabañas y otros complejos para vacacionar en San Juan comenzaron a mostrar sus tarifas y condiciones. Desde monoambientes para parejas hasta casas de gran capacidad, los valores van marcando el pulso de una temporada que todavía arranca con reservas tímidas. Y la gran duda, ¿ precios en pesos o en dólares ?

El relevamiento incluyó zonas como Zonda, Ullum, Albardón y Pocito, donde abundan las propuestas de casas de fin de semana y cabañas equipadas.

Monoambientes: preparados para 2 o 3 personas, cuestan entre $45.000 y $65.000 por día.

Cabañas para 4 personas: el precio por jornada ronda los $75.000, aunque en algunos casos supera los $90.000 diarios.

Casas para grupos grandes: con capacidad de 10 a 15 personas, oscilan entre $170.000 y $250.000 por jornada.

También ocurre otro escenario. En medio de la incertidumbre por posibles aumentos, hay prestadores que todavía no confirmaron los precios para la futura temporada.

En la mayoría de los casos, los prestadores solicitan un mínimo de dos noches de alquiler, aunque para las fiestas de Navidad y Año Nuevo se exige reservar al menos por cinco días consecutivos.

Las propiedades se diferencian en servicios y comodidades, como piletas, parrilleros y galerías -algunas abiertas, otras cerradas- que se convierten en un plus atractivo en medio de los calurosos veranos sanjuaninos.

¿En pesos o en dólares?

Aunque la pregunta sobre la dolarización aparece en cada temporada, hasta ahora la mayoría de los complejos relevados sigue cobrando en pesos argentinos. No hubo referencias a valores expresados en dólares, lo que mantiene un respiro en medio de la incertidumbre económica.

Las reservas, por el momento, son escasas. Sin embargo, los prestadores confían en que durante octubre y noviembre se reactive la demanda y comiencen a llenarse los calendarios para las semanas de fiestas y vacaciones de verano.