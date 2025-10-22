Tras el exabrupto de Oro, la hija de Tellechea respondió: "De estos tipos puedo esperar cualquier cosa"

Después de que el Tribunal Oral Federal dictara la absolución para los acusados por la desaparición forzada de Raúl Tellechea , el ex directivo de la Mutual de la UNSJ, Eduardo Rubén Oro, fue consultado por el paradero del ingeniero y, sin ningún tipo de filtro, aseguró no estar interesado en él y lo calificó de "delincuente".

Ante la pregunta de un periodista sobre el destino del hombre que fue visto por última vez 21 años atrás, Oro respondió: "Qué me importa, que se encargue la familia de averiguar. Lo único que me interesa es que se hizo justicia. Lo que pasó con Raúl que se preocupen ellos (lis hijos), qué me importa, delincuente".

En ese marco, Mariana Tellechea fue consultada por el exabrupto y si bien evitó referirse al tema, admitió no verse sorprendida por las palabras del absuelto. "Yo no voy a hablar de ellos porque de ellos espero cualquier cosa desde siempre, desde el día uno de la desaparición, imaginá si no voy a esperar cualquier cosa ahora que tienen el fallo a favor, eso a mí no me interesa", aseguró a los micrófonos de Radio Colón.

La mujer que se mostró indignada por la decisión judicial y que irá a casación anticipó que buscará justicia por todas las vías posibles, aunque el camino resulte largo. Tras conocer el fallo, admitió: "El fallo impactó por su parcialidad, lo sentimos como una patada que nos llevó 21 años atrás y, peor aún, con una absolución encima. Lo único que rescato es que nos da pie a impugnarlo"

"Si hay voluntad de enjuiciar le cabe otro fallo a esta causa"

Sobre los primeros fundamentos que dejó trascender la presidenta del tribunal, Eliana Rattá, la hija del ingeniero cuestionó a la autoridad y remarcó: "Entiendo que hubo parcialidad. En un juicio, el rol de los jueces es balancear, poner en diálogo las dos partes, calar en el esquema probatorio de las dos partes. Sin embargo, ayer escuchamos un fallo que es un calco del discurso de los defensores. En cambio, sobre la parte acusadora no hay nada, ni un rastro, ni una palabra, ni un mero eco".

Tellechea advirtió que las juezas no tuvieron en claro el concepto de la figura penal de desaparición forzada, acorde las explicaciones que dieron. "Una de las cosas que dijo (en la lectura) es que no hay prueba presentada respecto de la captación, de lo que sería el secuestro. Eso es desconocer el delito de la desaparición forzada", indicó.

Asimismo, agregó: "Hay un caso de cien de desaparición forzada en el que se consta de un material que pueda dar algún tipo de seguridad respecto al lugar de donde se captó a la persona, la hora, la fecha. En los casos de desaparición forzada esa no es una característica. Entonces pareciera que en esta provincia, cuando hay una desaparición forzada, si no hay una foto, un video, no se puede probar. ¿Qué sería una prueba directa? ¿Un video de alguien secuestrando a mi papá? ¿Esa es la prueba necesaria?".

Para dejar en clara su disconformidad, señaló que el fallo no estuvo a la altura de los hechos. "Mo ha habido un análisis, una compenetración en las pruebas presentadas por fiscalía y por nosotros. No ha habido una voluntad de enjuiciar ese esquema probatorio, en absoluto. Han copiado y pegado lo que han dicho los defensores", manifestó.

Críticas a las afirmaciones del tribunal

Los testigos que lo vieron en el banco: "Los testigos que ella menciona (Rattá en la lectura) no han dado certeza de haberlo visto a mi papá"

Reunión en la mutual del 27/9: "No se tuvo en cuenta que los testigos de la federación dijeron que mi papá estuvo hasta las 22.30, 23. Mi papá no puede estar en dos lugares a la vez. No se tuvieron en cuenta los llamados de Miguel del Castillo al celular de mi papá durante la supuesta reunión. ¿Para que le habría llamado por teléfono, si estaban en la reunión".

Sospechas de fraude: "Mi papá esta sobreseído y el fallo quedó firme. Ellos en la causa económica quedaron sobreseídos por prescripción, no por voluntad de sobreseerlos en sí".