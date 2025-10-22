Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

El Poder Judicial de San Juan confirmó, en las primeras horas de este miércoles, el fallecimiento de una joven trabajadora. Se trata de Agustina María Eva Pringles Pardini , de 29 años, quien se desempeñaba como Ayudante de Primera en el fuero de Ejecución Penal de Primera Nominación desde diciembre de 2020.

La noticia provocó una profunda conmoción entre sus compañeros y en el ámbito judicial sanjuanino. En un comunicado oficial, la Corte de Justicia expresó sus condolencias a la familia y allegados “en este difícil momento de profundo dolor”.

Agustina pertenecía a una familia reconocida en la provincia por su vínculo con la militancia justicialista. Era nieta de Rosalía Garro, histórica dirigente peronista de San Juan, según confirmaron fuentes cercanas al caso. Cabe destacar que "La Negra" falleció en septiembre de 2020.

En la caja de comentarios de Tiempo de San Juan, la tristeza se multiplicó con mensajes de despedida y consternación ante la repentina pérdida. “Qué tristeza, qué está pasando, tanta gente joven falleciendo. QEPD hermosa Agustina”, escribió una usuaria. Otros añadieron: “Mis condolencias a la familia Pringles y pronta resignación, amén”, y “Q.E.P.D. Agustina, mis condolencias a la familia Pringles Pardini”.