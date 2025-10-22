miércoles 22 de octubre 2025

Paradero confirmado

Apareció la joven argentina que era buscada en España: ¿qué reveló la policía?

Mariana Lens, de 26 años, había ido a trabajar a España y su familia perdió contacto con ella hace varios días.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La joven argentina Mariana Lens se presentó en una comisaría de Mallorca.

Mariana Lens, la joven argentina que era buscada en España tras aceptar una oferta laboral, se presentó en una comisaría de Mallorca y "está bien", según confirmó la Policía Nacional del país europeo. Mientras que su madre comentó que la contactaron de una Jefatura policial para informarle que la joven, de 26 años, se encuentra allí a resguardo.

"La Policía Nacional, que había iniciado una investigación para localizar a la joven, ha confirmado esta mañana que Paola ha sido localizada por el Grupo de Homicidios y Desaparecidos de la Policía Nacional en perfecto estado", confirmaron desde el medio local Diario de Mallorca.

Según lo manifestado por la propia joven, no se trató de una desaparición forzosa, sino que fue voluntaria. Además, la fuerza de seguridad española aseguró que está "realizando su vida con normalidad disponiendo de su libertad deambulatoria como persona mayor de edad".

Por su parte, Gabriela, la mamá de Mariana, aseguró esta mañana ante los medios que está viajando a España y que recientemente recibió un llamado desde una comisaría a la cual se habría acercado la joven.

La mujer señaló que todavía no tuvo contacto con su hija y que el viaje hacia España ya estaba planificado antes del llamado, motivo por el cual cuando arribe a dicho país se va a dirigir hasta la comisaría.

Como bien se informó, la joven estaba desaparecida desde el 14 de octubre, cuando dejó de responder los mensajes y llamadas de sus familiares y amigos. Aunque subía contenidos a sus redes sociales, sus padres manifestaron que no era Paola quien lo está publicando.

Para ellos la principal sospecha siempre fue que la joven fue secuestrada o raptada por una red de trata tras llegar a Mallorca para un supuesto trabajo como niñera. Ahora resta saber cuál es la verdad detrás del caso que generó conmoción a nivel nacional.

FUENTE: Crónica

