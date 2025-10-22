miércoles 22 de octubre 2025

No aprende más

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal

El ladrón es Luis Leonardo Olivera. En 2024 fue beneficiado con la probation, luego le dieron una pena condicional y ahora, por un hecho que cometió en febrero de este año, le dictaron una pena efectiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-10-22 at 10.20.09
Se le dictó una pena condicional en un juicio abreviado, volvió a robar y cayó en febrero de este año. Olivera hoy -miércoles 22 de octubre- se sentó de nuevo en el banquillo de acusados, admitió que fue el autor del hecho enrostrado y fue condenado con una pena efectiva.

Por el último hecho recibió una pena de 4 meses de prisión efectiva, se le unificó con la anterior de 1 año y 3 meses, y quedó una pena única de 1 año y 7 meses de prisión efectiva. Además, el juez le declaró la reincidencia.

Olivera en 2024 entró a robar en un local céntrico y en esa ocasión se llevó 3 notebooks. Las computadoras nunca fueron recuperadas. De igual forma, personal de UFI Delitos Contra la Propiedad al mando del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón realizaron una investigación exhaustiva del hecho y atraparon al autor, Olivera, el cual quedó grabado por las cámaras de seguridad.

WhatsApp Image 2025-10-15 at 14.00.04

Mirá el video del robo que cometió en septiembre de 2024:

Embed - Momento que el ladrón entra a una empresa de la Capital de San Juan para robarse 3 notebooks
