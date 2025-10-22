Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal

Luis Leonardo Olivera tuvo la posibilidad de reinsertarse en la sociedad luego de haber recibido una “probation” por parte de la Justicia sanjuanina tras cometer un robo. Situación que ocurrió en septiembre de 2024. De igual modo, la posibilidad no la aprovechó, al contrario, siguió delinquiendo.

Se le dictó una pena condicional en un juicio abreviado , volvió a robar y cayó en febrero de este año. Olivera hoy -miércoles 22 de octubre- se sentó de nuevo en el banquillo de acusados, admitió que fue el autor del hecho enrostrado y fue condenado con una pena efectiva.

Por el último hecho recibió una pena de 4 meses de prisión efectiva, se le unificó con la anterior de 1 año y 3 meses, y quedó una pena única de 1 año y 7 meses de prisión efectiva. Además, el juez le declaró la reincidencia.

Olivera en 2024 entró a robar en un local céntrico y en esa ocasión se llevó 3 notebooks. Las computadoras nunca fueron recuperadas. De igual forma, personal de UFI Delitos Contra la Propiedad al mando del fiscal Juan Manuel Gálvez y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón realizaron una investigación exhaustiva del hecho y atraparon al autor, Olivera, el cual quedó grabado por las cámaras de seguridad.

Mirá el video del robo que cometió en septiembre de 2024: