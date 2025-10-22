miércoles 22 de octubre 2025

Este miércoles

Detienen a un sujeto por supuesto robo, amenazas y disturbios en Rawson

El sujeto ofrecía una caja de herramientas sin poder justificar su procedencia. Terminó arrestado tras insultar y amenazar a un vecino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La caja de herramientas que ofrecía en venta el sujeto detenido en Rawson.

Un hombre fue aprehendido en la mañana de este miércoles en el interior de la Villa San Damián, en Rawson, luego de protagonizar un hecho contravencional en la vía pública. El individuo ofrecía objetos de dudosa procedencia y, tras ser rechazado por un vecino, reaccionó con violencia verbal.

El incidente se registró alrededor de las 09:15 en calle Boulevard Sarmiento, entre Neuquén y Fournier. Según el parte oficial de la Policía Comunal, un transeúnte alertó a los efectivos que realizaban tareas de prevención sobre la presencia de un hombre que intentó venderle una caja de herramientas azul. Al recibir una respuesta negativa, el sujeto comenzó a insultar y amenazar al vecino, generando preocupación en la zona.

El personal policial desplegó un recorrido preventivo por la zona. Al llegar al lugar mencionado, visualizaron a un individuo que coincidía con la descripción: vestía pulóver y pantalón gris, de contextura delgada, y al notar la presencia de los uniformados mostró signos de nerviosismo.

Al ser consultado por la procedencia del objeto que ofrecía, el sujeto no pudo aportar datos claros y comenzó a proferir insultos y realizar actos turbatorios, según consta en el expediente 849/25.

El acusado, identificado como Pedro Juan Ormeño, de 29 años, fue trasladado a la sede jurisdiccional y quedó a disposición del Tercer Juzgado de Faltas, por infracción a los artículos 98°, 109° y 113° del Código de Faltas.

