Sanjuanino irá 6 años preso por tener pornografía infantil; una víctima pudo ser identificada

A primera hora de este miércoles se llevó a cabo un juicio abreviado contra un sanjuanino identificado como B.C. Este hace un tiempo quedó en la mira de la Justicia por tener material digital de explotación sexual infantil. Durante la investigación se pudo comprobar que tenía representaciones de menores que no habían podido ser identificadas, como así también de una menor que sí logró ser identificada por el fiscal Roberto Mallea y el ayudante fiscal Benjamín Spatzer de UFI ANIVI.
Este miércoles se pactó una audiencia ya que había un principio de acuerdo de juicio abreviado. Los términos de las partes fueron presentados al juez Guillermo Adarvez y este homologó condenándolo a 6 años de prisión efectiva, pena que cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial.
El magistrado lo declaró culpable de los delitos de tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años agravado por la edad de las víctimas, 7 hechos, en perjuicio de menores no identificados.
Como así también, lo culpó de la menor que si pudo ser identificada. La misma fue identificada como N.C.T y se comprobó que en perjuicio de ella fue autor de estos delitos: tenencia de representaciones sexuales de menores de 18 años agravado por la edad de las víctimas en perjuicio de la menor N.C.T. y abuso sexual simple triplemente agravado por el vínculo, por la guarda y la convivencia de una menor de 18 años.