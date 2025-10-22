El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

Cada vez queda menos para que los argentinos vayamos a las urnas y se celebren unos comicios que serán seguidos de cerca por cada una de las fuerzas políticas que están en juego. Pareciera no tener ningún tipo de vínculo, pero, por el contrario, la visita a las urnas ejerce su presión sobre la cotización del dólar que es cada vez más elevada.

Mercado cambiario Pese a las intervenciones de Estados Unidos, el dólar sigue subiendo: en San Juan cotiza el oficial al $1.465 y el paralelo supera los $1.500

Expectativa económica El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

Por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.465 para la compra y $1.515 para la venta. En comparación con los valores registrados en las últimas 24 horas, se registra un alza promedio de $20.

Mientras tanto, en la city porteña el paralelo está cotizando a $1.530 para la compra y $1.550 para la venta. En la provincia, de acuerdo al sitio DolarSanJuan.com, la divisa norteamericana se encuentra en $1.500 para la compra y $1.600 para la venta. En los grupos de compra y venta de divisas la cotización es levemente menor, pero continua por encima de los $1.500.

image

En el caso del dólar MEP, por estas horas está costando $1.591,42 para la compra y $1.592,55 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.465 / compra $1.515

Banco Supervielle - venta $1.478 / compra $1.518

Banco BBVA - venta $1.465 / compra $1.520

Banco Columbia - venta $1.475 / compra $1.515

Banco Santander - venta $1.480 / compra $1.530

Banco ICBC - venta $1.445 / compra $1.510

Banco Galicia - venta $1.470 / compra $1.520

Banco Macro - venta $1.470 / compra $1.530

Banco de San Juan - venta $1.460 / compra $1.530

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)