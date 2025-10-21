Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

En el 2005 José Luis Gioja llevaba dos años como gobernador de San Juan, los mismos años que Néstor Kirchner en la Casa Rosada. Argentina venía arrastrando las consecuencias del menemismo, que se fue tras una década dejando una desocupación altísima, salarios bajos para los jubilados y variables económicas estables pero que no se trasladaban al bolsillo del trabajador. Socialmente, la gente estaba cansada de la corrupción y de la ostentación de la casta. Bendijo en 1999 a Fernando De la Rúa como presidente, con la esperanza de recuperar el rumbo, pero conservando la famosa convertibilidad de un “un peso, un dólar”. Todo terminó volando por los aires: no fue posible sostener ese modelo, la crisis económica arrasó con los trabajadores y la furia social se tradujo en cacerolazos, un signo de la época. En diciembre del 2001, De la Rúa terminó renunciando, abandonando la Rosada en helicóptero. Argentina tuvo cinco presidentes en once días y terminó enderezándose con la asunción de Eduardo Duhalde. Fue el ex gobernador bonaerense quien llamó a elecciones en el 2003 y apoyó al santacruceño Néstor Kirchner. Así se gestó también el apoyo de Gioja a Néstor: a través de Duhalde.

Néstor ganó las elecciones del 2003 y asumió un 25 de mayo ofreciendo un discurso esperanzador. También se impuso Gioja en el territorio local, por un margen estrecho sobre Roberto Basualdo. En el 2005, el país y San Juan atravesaban un buen momento: variables económicas favorecedoras, la minería arrancando a pleno con Veladero y una sensación de progreso que se materializaba en derechos para los trabajadores y en obras a lo largo y a lo ancho del territorio. Así llegó el “Flaco” a las elecciones de término medio del 2005, su primera prueba después del 2003.

Había mucho en juego: tres bancas en la Cámara de Diputados y tres en Senadores. La fecha de las elecciones quedó fijada para el 23 de octubre. La expectativa era muy grande y la campaña no se quedó atrás.

Se presentaron 10 listas para disputar las bancas para diputados: el Frente para la Victoria, el Frente Producción y Trabajo, el Partido Intransigente, el Frente Opositor para la Unidad, Unidad Bloquista, Dignidad Ciudadana, la UCR, la Izquierda Unida, Afirmación para una República Igualitaria y el partido Unión y Libertad. Para senadores, nueve.

El 23 de octubre el Frente para la Victoria de Kirchner y Gioja logró ganar con comodidad en las urnas de San Juan. En la contienda por las bancas para la diputación el PJ -en alianza con otros partidos- consiguió 130.566 votos (el 46,16%) ingresando en el Congreso Margarita Ferrá de Bartol y Dante Elizondo; en segundo lugar, quedó Producción y Trabajo –que compitió por primera vez con partido provincial- con 60.677 votos (21,45%), entrando Adriana Marino como legisladora nacional. Más atrás quedó el Partido Intransigente (28.528 votos), el Frente Opositor para la Unidad (21.948 votos), Unidad Bloquista (19.866, votos), Dignidad Ciudadana (7.367 votos), UCR (5.877 votos), Izquierda Unida (3.691 votos), Afirmación para una República Igualitaria (2.477 votos) y por el último, el partido Unión y Libertad (1.850 votos).

En la categoría senador, el Frente para la Victoria sacó casi 10.000 votos más. La tracción del apellido Gioja picaba en punta. Con el 50,05 de los votos, César Gioja y Maira Riofrío se convirtieron en los representantes sanjuaninos en la cámara alta mientras que Roberto Basualdo lograba con 73.093 votos (26,10%) entrar también. El resto de los competidores, repitió performances.

-Números de la votación: 419.015 eran los electores registrados para votar, asistió el 71,65% del padrón, el 94,21% de los votos fueron positivos, el 4,14% en blanco y el 1,64% nulos.

-Qué pasó en el 2005: Veladero comenzó a producir en San Juan, marcando un hito y el inicio de un camino con la minería metalífera en la provincia. La toma de mano de obra para la construcción de la mina y la obtención de la licencia social, atravesaron el proceso que cambió para siempre la matriz productiva local.

-El protagonista: José Luis Gioja

“Usábamos la imagen de Néstor, la imagen de la gestión de Néstor, la gestión nuestra, la gestión de Cristina. Para nosotros lo nacional fue muy bueno porque siempre ayudaron a San Juan y en lo provincial nos esforzábamos muchísimo. Había un justicialismo unido. El justicialismo es un movimiento político vertical que no significa que no sea democrático. Significa que hay conducción y que se respetan las conducciones. Creo que siempre tuvimos buenos candidatos".

2009: la decisión de Ibarra

"Puede haber un pingüino, una pingüina o puede haber internas". Así anticipaba Néstor Kirchner que Cristina iba a ser quien tomara la posta y terminara encabezando la fórmula a presidenta de la Nación en el 2007. Hubo alianza con un sector del radicalismo y Julio Cobos terminó como vicepresidente de la Nación. Duró poco la armonía con Cobos, porque al año de gobernar, el kirchnerismo tuvo su primera gran batalla: la pelea con el campo y el radical se hizo famoso por un tiempo por su voto “no positivo”.

cambiodebanda

Si bien los indicadores económicos eran muy buenos aún, la inflación había comenzado a dispararse. Hubo una importante distribución de fondos a las provincias para obras, resultando San Juan beneficiada con dinero para el Centro Cívico, el Hospital Rawson, el Estadio del Bicentenario y hasta para los diques.

La disputa con el campo y los famosos tractorazos en la Pampa Húmeda, la pelea con los grandes grupos mediáticos representados por Clarín y la incipiente inflación perforaron la imagen del kirchnerismo, que hasta ese momento parecía imbatible.

En San Juan, el peronismo ya había logrado conformar una alianza con el bloquismo, lo que derivó en el nacimiento del peronismo disidente. A diferencia de Cristina, Gioja estaba pasando un gran momento y era el hombre imbatible. Ganó las elecciones del 2007 con comodidad. Pero un hecho irrumpió en el escenario político: el intendente de Rawson, Mauricio Ibarra, rompió con el giojismo. Era el hijo pródigo, todos los reflectores apuntaban a él como uno de los posibles sucesores del “Flaco” pero decidió abrir un camino propio.

Tomando una decisión arriesgada, Ibarra decidió dejar la intendencia y ser candidato a diputado nacional. ¿Quién le abrió la puerta? Roberto Basualdo y compitió bajo el sello del empresario. “Había que abrirle la puerta a una discusión que era un proceso de renovación con otra mentalidad. No eran ni jóvenes ni distintos, sino precisamente con otro pensamiento y creí que era el momento oportuno para hacerlo; por eso no hubo ni pelea ni enojo ni cuestiones de carácter personal con Gioja. Me pareció que era el momento de bisagra de empezar a decirles a los sanjuaninos que había que generar otra cosa. Y bueno, lo entendí de esa manera, no de otra”, explicó.

La fecha de las elecciones fue fijada de forma inusual para el 28 de junio. El frente giojista logró imponerse, pero no con la holgura suficiente como para asegurarse los tres legisladores, lo que sí se dio dos años después cuando se elegía gobernador al mismo tiempo. El Frente para la Victoria cosechó 180.774 votos (56,28%) e ingresaron por la lista Daniel Tomas y la bloquista Graciela Caselles, el Frente Unión por San Juan obtuvo 60.796 votos (18,93%) lo que permitió que Ibarra ingresara al Congreso, el Acuerdo Cívico y Social consiguió 48.529 votos (15,11%) con Colombo como cabeza de lista, Dignidad Ciudadana recibió 11,762 votos (3,66%), la Concertación de Izquierda 11,376 votos (3,54%), el MOVICOM 4.138 votos (1,29%) y el Movimiento Socialista de los Trabajadores 3.856 votos (1,20%).

-Números de la votación: 451.361 votantes estaban habilitados para votar, se presentaron 330.969 lo que representa el 73,33% de participación. Hubo 321.231 votos positivos (97,06%), 3.971 votos en blanco (1,20%), 5.767 votos nulos (1,74%).

-Qué pasó en el 2009: comenzaron a operar las turbinas del dique Caracoles, una obra que tuvo las mil y un peripecias y que pudo ser concluida con recursos nacionales y el armado de un fideicomiso. Se creó por ley la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (EBITAN), un organismo integrado por sanjuaninos y chilenos para impulsar la obra estratégica que nunca pudo ver la luz.

-El protagonista: Mauricio Ibarra

“Había que provocar otro San Juan que cambie el establishment, el status quo de los sanjuaninos, había que había que moverlo. Siento como que en San Juan hay un sector que siempre vive en la comodidad; siempre les va bien con el gobierno que sea. Y yo tenía desde muy chiquito una idea de modificar algunas cosas en términos de poder en esta provincia, todavía las tengo. Creo que estuve 13 años como los vietnamitas en las cuevas, hasta que me salí del exilio. Viví 13 años ese exilio y regresé a la arena política poniéndome al último de la fila para ir ganando lugares, volviendo a ser hoy de alguna manera protagonista de la política desde otro lugar, no como candidato, pero siendo protagonista de la política institucional de los sanjuaninos”.

2013: estreno de las PASO y un accidente que cambió todo

Un remezón político de esos que dejan huella y quedan en las páginas de los libros. Eso fue lo que ocurrió previo a las elecciones del 2013 en San Juan, hechos tan significativos que edificaron una de las disputas políticas más románticas de la historia reciente. En el 2011 José Luis Gioja convocó a un plebiscito que lo habilitara a ser candidato por tercera vez a gobernador, lo que generó una pelea sin precedente: Gioja vs Gioja, en este caso su hermano, el senador César Gioja, fue quien se le puso enfrente. El apoyo que obtuvo el “Flaco” para la reforma constitucional fue contundente, seis de cada diez sanjuaninos le dijo “Sí”. Ese mismo año, José Luis Gioja se convirtió en gobernador de San Juan por tercera vez consecutiva.

A nivel nacional, el kirchnerismo venía surfeando con una escalada creciente de la inflación y anunció también la instauración del cepo al dólar, medida poco simpática que le significó nuevas peleas con los grupos concentrados de poder, pero también con el ciudadano, que recibió con mucha antipatía la decisión. A nivel interno, el movimiento aún lloraba la muerte de Néstor en el 2010, lo que reconfiguró el mapa de poder dentro de la fuerza peronista. ¿El enemigo de Cristina? No lo capitalizaba en términos absolutos ningún dirigente de la política, sino el periodista Jorge Lanata, que con Periodismo para Todos se dedicó programa tras programa en abordar casos de supuesta corrupción durante la gestión K.

Ese panorama no impactó en la imagen de Gioja, pero sí generó una tensión entre el electorado local y el kirchnerismo, fuerza a la que venía apoyando elección tras elección. En el 2011 se estrenaron las PASO y el espacio que conducía Roberto Basualdo decidió hacer uso de la herramienta y poner a competir a cinco listas para definir al candidato a diputado nacional: Eduardo Cáceres, en representación del PRO; Enrique Conti por el bloquismo disidente; Fabián Martín por Producción y Trabajo; Mauricio Ibarra por Convicción Federal y César Jofré. Se impuso Cáceres, pero no solo eso, sino que Compromiso Federal sacó más votos que el peronismo. Primera vez.

La derrota en el global cayó como un baldazo de agua fría en el peronismo. Gioja se puso la campaña al hombro. Departamento por departamento, distrito por distrito, barrio por barrio, casa por casa plebiscitando su gestión al frente de Casa de Gobierno. El 11 de octubre del 2013, tras una jornada de intensa campaña en Valle Fértil, el helicóptero que transportaba a Gioja se cayó. En el accidente falleció en el acto la candidata Margarita Ferrá de Bartol y significó un largo tratamiento y lucha tanto para el primer mandatario como para Daniel Tomas, Héctor Pérez y el piloto Aníbal Touris. La campaña se acabó a partir de ese momento.

El 27 de octubre, con Gioja internado, hubo elecciones y el peronismo dio vuelta los resultados: Daniel Tomas y Daniela Castro –en reemplazo de Margarita- resultaron electos y Eduardo Cáceres por la oposición. El Frente para la Victoria consiguió 224.585 votos (55,36%), Compromiso Federal obtuvo 92.778 votos (22,87%), la Cruzada Renovadora tuvo 42.852 votos (10,56%), la Unión Cívica Radical 18.300 (4,51%), Dignidad Ciudadana 15.292 votos (3,77%), Izquierda por una Opción Socialista 6.563 votos (1,62%) y el Frente del Pueblo 5.337 votos (1,32%).

-Números de la votación: 507.049 electores estaban habilitados para votar y se registró una participación del 82,11% (416.349 votantes). Hubo 405.707 votos positivos (97,44%), 4.177 en blanco (1%) y 6.465 nulos (1,55%).

-Qué pasó en el 2013: los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi se fugaron el 26 de julio del Hospital Militar de Buenos Aires, al ser trasladados para un chequeo médico. Se convirtieron en los primeros condenados por crímenes de la dictadura en escapar y fue un escándalo nacional con repercusiones internacionales.

Se anunció el cese de Pascua Lama. Mediante una conferencia de prensa, se difundió el informe económico trimestral de Barrick Gold donde sostenía la disminución temporal de los trabajos en el proyecto, que terminó con la construcción enterrada bajo la nieve.

El 11 de octubre se cayó el helicóptero que trasladaba al gobernador José Luis Gioja en Valle Fértil. Producto del accidente, falleció la diputada nacional Margarita Ferrá de Bartol y el ex primer mandatario pasó una larga recuperación.

-El protagonista: Eduardo Cáceres

“Yo venía de hacer una muy buena elección 2 años antes, lo que me permitió ingresar en esa grilla de campañas del PRO. Y esa noche, San Juan se demoró mucho en los resultados (de las PASO). Entonces, estaba todo Costa Salguero, como a 1.500 personas esperando qué pasaba en San Juan porque veníamos segundos. En la última media hora pudimos dar vuelta y con un resultado muy ajustado, lo que dimensionó o amplificó el triunfo de San Juan. Esa noche me llamó Mauricio y de verdad que ahí empezó como una relación más estrecha con Macri. Ya iba para allá, iba a la casa. Empezamos a generar mucho cariño mutuo”. “Nosotros encuestábamos las imágenes y Gioja estaba mejor que el Papa en muchos lugares de San Juan. Y por ahí hacían el ejercicio de encuestar, por ejemplo, un Juan Carlos Gioja, un Juan Gioja que no existía y también tenía arriba del 80% de imagen positiva, una cosa de locos. Con lo cual, haberle ganado en ese momento, fue un cimbronazo en el mundo del PRO. Yo me acuerdo que hubo una reunión después, no éramos muchos, y que Patricia Bullrich le dijo a Mauricio Macri: -"Mauricio, si ganaste en San Juan, empezás a pensar de verdad que podés llegar a ser presidente”.

2017: los 30 puntos de la oposición por primera vez

En el 2015 hubo elecciones: cambio de presidente y cambio de gobernador. En Casa Rosada, Cambiemos se impuso en un ballotage que disputó cuerpo a cuerpo Daniel Scioli por el peronismo –hoy en LLA- y Mauricio Macri. Por menos de dos puntos, el hasta ese momento jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires asumió como primer mandatario nacional.

En San Juan, José Luis Gioja amagó con ir por cuarta vez por la gobernación, pero decidió no hacerlo y eligió a su sucesor: entre Marcelo Lima y Sergio Uñac, decidió impulsar la candidatura del pocitano en primer término. “A los grandes no se los reemplaza, se les sucede", dijo el actual senador en un recordado acto en la sede del PJ cuando la fórmula peronista se anunció oficialmente a la militancia. Ruperto Godoy, no contento con la decisión G, se presentó a las PASO, pero perdió ante el binomio bendecido por el giojismo.

Para el 2017 ya se empezaban a ver las primeras fisuras entre el uñaquismo y el giojismo, pero aún esa tensión se mantenía puertas adentro como parte del rosqueo habitual. Las elecciones eran más que importantes: no solo se ponían en juego tres bancas para diputado nacional sino también para senador. No era una movida sencilla para Uñac, porque enfrente estaba el tanque Cambiemos, con recursos propios y también un discurso limpio que aún enamoraba al electorado.

Si bien giojismo y uñaquismo ya se miraban de reojo, hubo cierto nivel de acuerdo en las listas. El ex gobernador decidió, al igual que su antecesor, que su hermano Rubén encabece las candidaturas como senador. En Cambiemos, Producción y Trabajo selló con el PRO y compitieron en conjunto en unas elecciones que generaban expectativas altas: en San Juan, significaban la consolidación del régimen U y a nivel nacional, el fortalecimiento de Macri en su primera contienda electoral como presidente. A eso se le sumó la irrupción en el tablero de Cristina Fernández de Kirchner, que fundó Unidad Ciudadana y se postuló como senadora por la provincia de Buenos Aires. El as de espada del kirchnerismo nuevamente en las canchas.

A nivel nacional, Macri ganó la batalla. Incluso, su candidato Esteban Bullrich superó en votos a Cristina en provincia de Buenos Aires. Pero fue el inicio de un proceso en caída libre porque la economía argentina empezó a empeorar al poco tiempo, no se solucionó la inflación y la balanza comercial estaba desbalanceada.

UÑAC2017

En San Juan, Uñac logró ganar la elección con contundencia. Pero pasó algo: en todas las elecciones que el giojismo disputó en San Juan, la oposición nunca alcanzó los 30 puntos y en el 2017 sucedió por primera vez.

En la elección de senadores, el Frente Todos cosechó 227.503 votos (54,55%) llevando a la Cámara a Rubén Uñac y a Cristina López de Abarca; en segundo lugar, quedó Cambiemos con 134.742 votos (32,31%) quedando la banca para Roberto Basualdo; en tercer lugar, quedó País Somos San Juan con 19.446 votos (4,66%); luego ADN con 12.860 votos (3,08%), posteriormente Nueva Izquierda con 11.451 votos (2,75%) y cerrando el Frente Progresista Popular con 11.053 votos (2,65%).

En la categoría diputado nacional se impuso el Frente Todos con 226.425 votos (53,68%) quedándose con las bancas Walberto Allende y Daniela Castro; el segundo lugar fue para Cambiemos con 132.820 votos (31,49%) con Cáceres reeligiendo; el tercer lugar fue para País Somos San Juan con 20.379 votos (4,83%); el cuarto para ADN con 12.660 votos (3%); el quinto para Nueva Izquierda con 10.763 votos (2,55%) y cerró Nueva Dirigencia con 7.263 votos (1,72%).

-Números de la votación: 54.551 electores estaban habilitados para votar y se registró una participación promedio del 78,92% (437.665 votos). Los votos en blanco superaron a los nulos.

-Qué pasó en el 2017: murió el querido periodista Marcelo Yacante el 19 de enero. Fue su compañera, Marcela Podda, quien comunicó la noticia en el noticiero de Telesol. Otro hecho policial generó conmoción: el 30 de noviembre un sanjuanino murió en la plaza del barrio Camus luego de que le cayera un rayo. El joven de 20 años se llamaba Yonatan Alegre y el hecho dejó en shock a San Juan.

-El protagonista: Roberto Basualdo

"La elección del 2017 fue diferente, nos pudimos unir nuevamente después de que en el 2015 habíamos ido por separado con con el PRO. Trabajamos con el PRO, con el radicalismo, con el bloquismo e hicimos un frente bastante interesante, similar al de 2013, Ibarra ya no estaba, pero los demás éramos casi todos los mismos jugadores y se hizo una elección buena, se hizo una buena elección y pudimos superar los 30 puntos".

2021: el mensaje que no fue leído

Por segunda vez consecutiva, en el 2019 el electorado argentino decidió no renovar el contrato electoral que se firma cada cuatro años cuando un presidente es avalado por la voluntad popular y Mauricio Macri no fue elegido para continuar al frente de la presidencia. Fue desbancado por Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner; con una movida de precisión quirúrgica, craneada por la mujer más importante de la política argentina desde el regreso de la democracia. En San Juan, el peronismo con Sergio Uñac a la cabeza logró el voto de confianza de la gente, que lo eligió para continuar gobernando la provincia por otro período más. La posición para Uñac era un poco más cómoda: mismo color político en Nación, mismo color político en la provincia.

albertto

Pero sucedió lo inesperado: en enero del 2020 se produjo un terremoto en San Juan y como si el cimbronazo de más de 6,4° hubiera sido poco, el mundo se enfrentó a una pandemia. Al principio, con pocos datos sobre lo que significaba el coronavirus y cuáles eran las mejores decisiones a tomar como Estado ante lo desconocido. San Juan logró sortear de mejor manera que Nación la pandemia, no solo porque se retrasó lo máximo que se pudo el ingreso del virus sino porque no hubo ningún episodio que haya tomado estado público como el ocurrido en Olivos. En el medio de la campaña del 2021, la periodista Guadalupe Vázquez posteó una imagen de Alberto junto a su ex mujer Fabiola Yañez y un grupo de invitados celebrando el cumpleaños de la por entonces primera dama en pleno aislamiento obligatorio. El golpe fue directo al mentón.

Ante la foto, la gestión de Alberto tuvo que enfrentar una interna feroz con el kirchnerismo, al que intentó pasarle por encima cuando inició su era en el poder. La economía nunca arrancó, la inflación superaba los dos dígitos. El panorama podía ser descripto con una sola palabra: desgobierno. En San Juan no se replicaba esta postal, pero era inevitable que los coletazos no impactaran. A eso se le sumaron una serie de incipientes movimientos que después le terminaron dando vida a los autoconvocados. Los sanjuaninos empezaron a mostrar los primeros signos de apatía con la propuesta del peronismo.

Se disputaban tres bancas en la Cámara de Diputados. Las PASO de agosto mostraron que la diferencia de votos entre el peronismo y Juntos por el Cambio se había estrechado. Ambos espacios políticos reforzaron su campaña: unos para asegurarse mejores resultados, apelando a su fuerza distrital; los otros bajo la esperanza renovada de que podían ganar.

El 27 de octubre del 2021, con medidas sanitarias por la pandemia, se celebraron las elecciones en San Juan. Se presentaron cuatro listas: el Frente de Todos consiguió 179.000 votos (43,58%) logrando que Walberto Allende y Fabiola Aubone ingresaran al Congreso; en segundo lugar quedó Juntos por el Cambio con 173.069 votos (42,14%) obteniendo una banca Susana Laciar; tercero quedó Consenso Ischigualasto con 35.142 votos (8,56%) y por último, el Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad con 12.487 votos (5,72%).

-Números de la votación: 584.934 eran los electores registrados para votar, asistió el 73,09% del padrón, el 96,06% de los votos fueron positivos, el 1,61% en blanco y el 2,33% nulos.

image.png A dos años de la partida del 'Wey' Zapata: su trágica historia y el recuerdo de todos

-Qué pasó en el 2021: el 18 de enero del 2021 se registró después de 44 años un terremoto en San Juan. Con una Magnitud de 6,4 en la escala de Richter y epicentro a 40 kilómetros al Suroeste de la Ciudad de San Juan, fue un terremoto muy superficial. El sismo motivó la visita relámpago del presidente Alberto Fernández.

Cerró Falabella, después de una historia de dos décadas en San Juan. La cadena de tiendas chilena cerró las persianas en todos los locales del país.

El joven piloto de 23 años Wey Zapata perdió la vida después de caer en su moto en plena competencia, en la provincia de Córdoba. Al día siguiente sus restos fueron trasladados a la provincia, donde una multitud lo acompañó en el velatorio y traslado al cementerio de Rawson.

Después de la suspensión de más de un año de las elecciones, la UNSJ eligió a Tadeo Berenguer como rector.

-El protagonista: Walberto Allende

"La última elección mía cuando fui reelecto, que bajamos el porcentaje de votos que habíamos obtenido en la primera. Creo que fue una señal que nos estaba dando la gente y que no supimos ver. Había un llamado de atención, no lo supimos ver y después llegamos a lo que llegó. Tuvo que ver con el gobierno nacional, las internas entre Alberto y Cristina. Estas diferencias internas son muy dañinas, más cuando trascienden".