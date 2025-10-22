miércoles 22 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

El entorno de Matías Díaz manifestó que no incendiaron la casa de Jonathan Lucero. Además, apuntaron contra la abogada del sospechoso, María Filomena Noriega.

Por Redacción Tiempo de San Juan
matias colo diaz chimbas villa san patricio crimen jonathan lucero
Lee además
video: asi llego a tribunales el principal apuntado por el asesinato en la villa san patricio
Caso Matías Díaz

Video: así llegó a Tribunales el principal apuntado por el asesinato en la Villa San Patricio
quien era matias diaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en villa san patricio en chimbas
Viernes mortal

Quién era Matías Díaz, el joven que fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio en Chimbas

A través de las redes sociales, una familiar de Díaz expresó el malestar del entorno: “La familia no busca venganza, solamente justicia. Es todo mentira que la familia de Matías apaña los incendios y esas cosas que dice esta mujer”. Además, apuntó contra la defensora de Lucero: “Todos conocemos el accionar de la señora Noriega, no se dejen llevar por falsas noticias. ¡Justicia, solamente eso queremos!”.

image

El descargo surgió luego de que la letrada asegurara públicamente que, tras el crimen, allegados al joven asesinado habrían incendiado la casa de Lucero “mientras un menor estaba adentro”. Desde el entorno de la víctima rechazaron de plano esa versión y sostuvieron que se trata de una maniobra para “ensuciar el reclamo legítimo de justicia”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1980664173798519187&partner=&hide_thread=false

El caso tuvo un giro clave este martes, cuando Lucero se presentó de manera voluntaria en los Tribunales, acompañado por su abogada, y quedó a disposición de la Justicia. El sospechoso era intensamente buscado desde el viernes, cuando Díaz Amestica fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio, en el corazón de Chimbas.

image

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación continúa en marcha y que el detenido será sometido a audiencia de formalización en las próximas horas. Mientras tanto, el dolor de la familia de “El Colo” se mezcla con la bronca y la desconfianza: en su pedido de justicia, insisten en que “nadie está por encima del dolor de una madre”.

Temas
Seguí leyendo

Los insultos de los allegados de la familia de Raúl Tellechea contra los absueltos en la puerta del TOF: las imágenes

Qué dijo la familia de Emir Barboza sobre el hombre que estaba prófugo, previo a la detención

Quién es el principal apuntado por la familia de Emir Barboza como el presunto homicida en el Valle Grande

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal

Pocito: se quería "sacar de encima" una escopeta y la Policía lo atrapó

Intentaron huir en una camioneta cuando circulaban con 20 kg de carne de guanaco en una mochila

Detienen a un sujeto por supuesto robo, amenazas y disturbios en Rawson

Sanjuanino irá 6 años preso por tener pornografía infantil; una víctima pudo ser identificada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
extendieron la prision preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba
Tribunales

Extendieron la prisión preventiva para el joven acusado de hacer una triple amenaza de bomba

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole he matado a tu madre: condenado a 10 años de cárcel
Tentativa de femicidio

Apuñaló a su ex en Chimbas, la creyó muerta y le llamó a la hija diciéndole "he matado a tu madre": condenado a 10 años de cárcel

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina
Triste noticia

Falleció una joven empleada de la Justicia sanjuanina

Las características de la extemporánea lluvia que afectó a San Juan durante el temporal de Santa Rosa.
Clima

El alivio llega con agua: anuncian chaparrones y viento para este miércoles en San Juan

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia
Absolución

Sin culpables en el juicio por Tellechea: las 5 claves del fallo que sacude a la familia

Te Puede Interesar

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Por Redacción Tiempo de San Juan
La cadena de valor detrás de la IA y el potencial de las empresas tecnológicas a la hora de invertir video
Economía doméstica

La cadena de valor detrás de la IA y el potencial de las empresas tecnológicas a la hora de invertir

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600
Mercado cambiario

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas
Informe especial

Radiografía de 20 años de elecciones intermedias en San Juan: resultados, pistas que no todos supieron leer y sus protagonistas

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal video
No aprende más

Hace un año se salvó de ir a la cárcel, siguió delinquiendo y ahora irá más de un año al penal