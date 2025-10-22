Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Continúa la conmoción por el crimen de Matías Emiliano “El Colo” Díaz Amestica en Chimbas. En las últimas horas, tras la detención del principal sospechoso, Jonathan Lucero , la familia del joven asesinado rompió el silencio y respondió con dureza a las declaraciones de la abogada defensora, María Filomena Noriega.

A través de las redes sociales, una familiar de Díaz expresó el malestar del entorno: “La familia no busca venganza, solamente justicia. Es todo mentira que la familia de Matías apaña los incendios y esas cosas que dice esta mujer”. Además, apuntó contra la defensora de Lucero: “Todos conocemos el accionar de la señora Noriega, no se dejen llevar por falsas noticias. ¡Justicia, solamente eso queremos!”.

El descargo surgió luego de que la letrada asegurara públicamente que, tras el crimen, allegados al joven asesinado habrían incendiado la casa de Lucero “mientras un menor estaba adentro”. Desde el entorno de la víctima rechazaron de plano esa versión y sostuvieron que se trata de una maniobra para “ensuciar el reclamo legítimo de justicia”.

El caso tuvo un giro clave este martes, cuando Lucero se presentó de manera voluntaria en los Tribunales, acompañado por su abogada, y quedó a disposición de la Justicia. El sospechoso era intensamente buscado desde el viernes, cuando Díaz Amestica fue asesinado de dos disparos en Villa San Patricio, en el corazón de Chimbas.

Fuentes judiciales confirmaron que la investigación continúa en marcha y que el detenido será sometido a audiencia de formalización en las próximas horas. Mientras tanto, el dolor de la familia de “El Colo” se mezcla con la bronca y la desconfianza: en su pedido de justicia, insisten en que “nadie está por encima del dolor de una madre”.