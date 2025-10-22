miércoles 22 de octubre 2025

En Albardón

El "Ranita" volvió a ser detenido: dos capturas en solo tres días

El sujeto, conocido por su prontuario delictivo, fue atrapado tras intentar entrar a robar en una casa. Días antes ya había sido arrestado por un hecho similar.

Redacción Tiempo de San Juan
image

Un individuo conocido en el ambiente delictivo con el apodo de "Ranita", de apellido Ávila, fue detenido nuevamente por la policía, esta vez en la noche del martes en el departamento de Albardón. Se trata de su segunda aprehensión en tan solo tres días.

panico en un camping de pocito: un pastor armado amenazo a un grupo de personas
Investigación

Pánico en un camping de Pocito: un pastor armado amenazó a un grupo de personas
tension en rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

En esta ocasión, Ávila fue sorprendido cuando intentaba ingresar ilegalmente a una vivienda ubicada en el Barrio Marcó 4, presuntamente con la intención de robar un televisor. Sin embargo, el intento fue frustrado gracias a la rápida reacción del dueño del domicilio, quien al percatarse de lo que ocurría, dio aviso al 911. Minutos después, efectivos policiales lograron capturarlo.

Cabe destacar que el pasado domingo, este mismo sujeto había sido arrestado tras irrumpir en un taller de reparación de motocicletas con fines delictivos. Durante ese procedimiento, también protagonizó un episodio de violencia: rompió el parabrisas de un móvil policial y lanzó amenazas contra los agentes.

Actualmente, Ávila permanece detenido en la Comisaría 18ª y se encuentra a la espera de enfrentar un proceso judicial bajo el sistema de Flagrancia.

Temas
Dejá tu comentario

