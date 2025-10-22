El "Ranita" volvió a ser detenido: dos capturas en solo tres días

Un individuo conocido en el ambiente delictivo con el apodo de "Ranita", de apellido Ávila, fue detenido nuevamente por la policía, esta vez en la noche del martes en el departamento de Albardón. Se trata de su segunda aprehensión en tan solo tres días.

En esta ocasión, Ávila fue sorprendido cuando intentaba ingresar ilegalmente a una vivienda ubicada en el Barrio Marcó 4, presuntamente con la intención de robar un televisor. Sin embargo, el intento fue frustrado gracias a la rápida reacción del dueño del domicilio, quien al percatarse de lo que ocurría, dio aviso al 911. Minutos después, efectivos policiales lograron capturarlo.

Cabe destacar que el pasado domingo, este mismo sujeto había sido arrestado tras irrumpir en un taller de reparación de motocicletas con fines delictivos. Durante ese procedimiento, también protagonizó un episodio de violencia: rompió el parabrisas de un móvil policial y lanzó amenazas contra los agentes.

Actualmente, Ávila permanece detenido en la Comisaría 18ª y se encuentra a la espera de enfrentar un proceso judicial bajo el sistema de Flagrancia.