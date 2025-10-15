miércoles 15 de octubre 2025

En Rivadavia

Desde una cocina hasta perfumes: recuperaron todos los elementos robados en una casa

Gracias a la denuncia de la víctima y datos aportados por testigos, se logró recuperar gran parte de lo sustraído en una vivienda del barrio Las Viñas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Comisaría 30 de Rivadavia informó que, tras una denuncia por robo, se logró recuperar una importante cantidad de objetos sustraídos de una vivienda ubicada en el Barrio Las Viñas.

La víctima había denunciado la sustracción de una cocina, una licuadora, ropa, perfumes y otros efectos personales. A partir de la investigación policial y la colaboración de testigos, se pudo identificar al presunto autor del hecho, lo que permitió solicitar una orden de allanamiento para una vivienda ubicada en Villa Chacabuco.

Durante el operativo, los efectivos secuestraron varios elementos que coincidían con los denunciados, entre ellos:

  • Un ventilador

  • Una garrafa

  • Un lavarropas

  • Una estufa

  • Una licuadora

  • Una cocina

  • Y otros objetos personales

Todos los bienes recuperados fueron trasladados a la sede policial, donde quedaron a disposición de la justicia. Según informaron fuentes oficiales, los efectos serán restituidos a su legítimo propietario en las próximas horas.

La investigación continúa para determinar si el sospechoso estaría vinculado a otros hechos similares en la zona. Desde la policía destacaron el trabajo conjunto con los vecinos y remarcaron la importancia de denunciar de inmediato cualquier hecho delictivo.

