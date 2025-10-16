¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

Otra vez los sanjuaninos sufriremos vientos intensos, con ráfagas que soplarán a 60 kilómetros por hora.
jueves 16 de octubre 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
En San Juan se repite un fenómeno que viene castigando a la provincia en las últimas semanas.
Otra vez los sanjuaninos sufriremos vientos intensos, con ráfagas que soplarán a 60 kilómetros por hora.
El fenómeno se sentirá especialmente en la siesta del viernes.
Este viento sur mantendrá las temperaturas medias, con una mínima de 12 grados y una máxima de 25.