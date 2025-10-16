jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan

En San Juan se repite un fenómeno que viene castigando a la provincia en las últimas semanas.

Por Guido Berrini
image

Otra vez los sanjuaninos sufriremos vientos intensos, con ráfagas que soplarán a 60 kilómetros por hora.

Lee además
Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves
Piden cuidar el consumo de agua en San Juan tras el viento que corrió durante la madrugada.
Atención

Por el viento, OSSE pidió cuidar el agua en toda la provincia: las recomendaciones

El fenómeno se sentirá especialmente en la siesta del viernes.

Este viento sur mantendrá las temperaturas medias, con una mínima de 12 grados y una máxima de 25.

Temas
Seguí leyendo

Los precios en La Serena: cuánto cuestan las zapatillas y la ropa, ¿y convienen para los sanjuaninos?

En San Juan, ¿Sturzenegger?, mucho cara a cara, poco acto grande y decisiones de última hora en el tramo final hacia las legislativas

Tras el boom de las bolsas de cemento de 25 kilos, cómo impactaron las ventas en las ferreterías de San Juan

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Música, arte, teatro y ferias en el fin de semana del Día de la Madre en San Juan

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Encontraron en San Juan un auto usado en un violento robo millonario en Mendoza

En videos, la IA volvió a recrear el San Juan de los '80

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma
Investigación en curso

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad
Villa Seminario

Discutieron por la venta de unos cogollos de marihuana en Rivadavia y uno terminó apuñalado de gravedad

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Te Puede Interesar

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales
Informe especial

Para qué sirven las cunetas en el Gran San Juan: de la popularidad en el siglo XX a transformarse en desagües y basurales

Por Celeste Roco Navea
Imagen ilustrativa.
Delitos contra chicos

Siete años de prisión para el metalúrgico albardonero que abusó sexualmente de su sobrina

Con Uñac y Gioja, el PJ celebra el Día de la Lealtad en Rawson
17 de octubre

Con Uñac y Gioja, el PJ celebra el Día de la Lealtad en Rawson

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: Urgente, se ha vuelto loco video
Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan
El clima

¿Se viene otro ventarrón? Cómo estará el tiempo este viernes en San Juan