El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

Juan Cruz Rufino seguirá preso hasta que un juez en turno del Sistema Acusatorio designe medidas en la causa en la que se lo investiga por violencia de género contra su pareja y madre de su hijo. Ahora, se filtró el audio del momento en el que la chica llamó al 911 desesperada porque el cantante se había encerrado en el departamento y, según ella misma acusó, estaba "destrozando todo".

"Necesito un móvil, mi pareja está muy violenta", se la escucha decir llorando a la joven. Luego, el operador le pide la dirección y también le recomienda que se ponga al resguardo, a lo que la joven responde que ella estaba encerrada adentro del vehículo y que en el interior del departamento estaba Rufino "como loco".

"Por favor que se está golpeando, es urgente porque se ha vuelto loco. Estoy arriba del auto pero él está adentro del departamento, me ha dicho que me va a romper todo", decía muy alarmada mientras el operador le pedía la dirección en Chimbas del domicilio para poder mandar un móvil.

Escuchá el estremecedor diálogo entre la víctima y el operador del 911:

Embed - El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Se ha vuelto loco"

Cómo sigue la causa contra Rufino

El fiscal Fernando Bonomo, a cargo de la acusación, pidió que la causa sea derivada a la UFI Cavig y actuó de oficio, debido a que la joven no quiso radicar la denuncia luego de llamar a la Policía.

Así las cosas, Rufino seguirá detenido mientras el juez de Garantías en turno decide cómo proceder con él.