Video

El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Urgente, se ha vuelto loco"

El cantante sanjuanino continúa detenido y la causa en su contra pasó al Sistema Acusatorio. Ahora se conoció el audio de la llamada al 911 que efectuó su pareja cuando el joven perdió el control en la vivienda que ambos compartían. Mirá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Cruz Rufino

Juan Cruz Rufino seguirá preso hasta que un juez en turno del Sistema Acusatorio designe medidas en la causa en la que se lo investiga por violencia de género contra su pareja y madre de su hijo. Ahora, se filtró el audio del momento en el que la chica llamó al 911 desesperada porque el cantante se había encerrado en el departamento y, según ella misma acusó, estaba "destrozando todo".

La suboficial Claudia Brizuela.
Caso cerrado

Desligaron definitivamente a la instructora del Servicio Penitenciario Provincial acusada de lesionar a una aspirante en una práctica
tras el polemico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de victimas de femicidio
Indignación

Tras el polémico video del boliche sanjuanino, el repudio de las familias de víctimas de femicidio

"Necesito un móvil, mi pareja está muy violenta", se la escucha decir llorando a la joven. Luego, el operador le pide la dirección y también le recomienda que se ponga al resguardo, a lo que la joven responde que ella estaba encerrada adentro del vehículo y que en el interior del departamento estaba Rufino "como loco".

"Por favor que se está golpeando, es urgente porque se ha vuelto loco. Estoy arriba del auto pero él está adentro del departamento, me ha dicho que me va a romper todo", decía muy alarmada mientras el operador le pedía la dirección en Chimbas del domicilio para poder mandar un móvil.

Escuchá el estremecedor diálogo entre la víctima y el operador del 911:

Embed - El estremecedor audio de la pareja de Juan Cruz Rufino el día de la detención: "Se ha vuelto loco"

Cómo sigue la causa contra Rufino

El fiscal Fernando Bonomo, a cargo de la acusación, pidió que la causa sea derivada a la UFI Cavig y actuó de oficio, debido a que la joven no quiso radicar la denuncia luego de llamar a la Policía.

Así las cosas, Rufino seguirá detenido mientras el juez de Garantías en turno decide cómo proceder con él.

image

Preocupación por el estado de salud del hombre que sufrió un ACV en un gimnasio de Caucete

Atropellaron a una niña cuando salía de una escuela en Albardón

Vecinos y policías atraparon a un ladrón, quien estaba prófugo del Penal de Chimbas, tras el robo de un celular en pleno centro sanjuanino

Un juez sanjuanino resolvió la extradición de los rugbiers mendocinos acusados de abuso sexual

Video: golpearon brutalmente a un hombre en el corazón de Villa Krause por un presunto robo

Robaron una bicicleta y una cortadora de césped, quedaron filmados y los detuvieron en el "Barrio Chino" de Santa Lucía: uno es menor

La exgerenta y el exsubgerente de Data 2000 fueron acusados formalmente de la estafa millonaria contra la firma

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson

