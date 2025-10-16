viernes 17 de octubre 2025

Juicio abreviado

Le encontraron material de pornografía infantil y recibió una condena de prisión condicional

El hombre trabajaría en una agencia de seguros. Fue detenido el miércoles y este jueves acordó el juicio abreviado por una pena de 1 años de prisión en suspenso.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El detenido durante la audiencia de este jueves.

El detenido durante la audiencia de este jueves.

Tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años. Ese fue el delito por la cual condenaron a 1 año de prisión en suspenso al empleado de una agencia de seguros que descargó 6 videos y fotos de pornografía infantil.

El sujeto fue identificado como Andrés Bazán, de 31 años, quien fue detenido el miércoles último en su casa en Capital en un procedimiento dispuesto por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La causa se inició en septiembre pasado. En ese entonces, el fiscal Eduardo Gallastegui recibió el informe de un organismo judicial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires que daba cuenta de tres reportes sobre el tráfico de material de explotación y abuso sexual infantil que involucraba a un ciudadano sanjuanino.

image
El fiscal Eduardo Gallastegui junto a un asistente de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. A la derecha, el abogada defensor Manuel Giménez Puchol.

El fiscal Eduardo Gallastegui junto a un asistente de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. A la derecha, el abogada defensor Manuel Giménez Puchol.

Los reportes señalaban que esa persona era Bazán y que éste había descargado seis archivos de fotos y videos en los que se veía a niños que eran sometidos sexualmente. Además, esas imágenes revelaban que se trataba de chicos menores de 13 años.

El personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de San Juan profundizó la investigación para confirmar el domicilio y la identidad de esta persona. Fue así que el miércoles lo detuvieron y le secuestraron dos celulares.

image
El juez de garantías Matías Parrón.

El juez de garantías Matías Parrón.

Este jueves, Bazán fue llevado ante el juez de garantías Matías Parrón. La causa fue formalizada por el fiscal Gallastegui, pero en la misma audiencia también se hizo saber que habían llegado a un acuerdo con el imputado y su abogado defensor, Manuel Giménez Puchol. Así fue que firmaron el juicio abreviado y Andrés Bazán recibió una pena de 1 años de prisión de cumplimiento condicional.

