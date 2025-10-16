Le encontraron material de pornografía infantil y recibió una condena de prisión condicional

Tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil, agravado por tratarse de víctimas menores de 13 años. Ese fue el delito por la cual condenaron a 1 año de prisión en suspenso al empleado de una agencia de seguros que descargó 6 videos y fotos de pornografía infantil.

El sujeto fue identificado como Andrés Bazán , de 31 años, quien fue detenido el miércoles último en su casa en Capital en un procedimiento dispuesto por la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La causa se inició en septiembre pasado. En ese entonces, el fiscal Eduardo Gallastegui recibió el informe de un organismo judicial de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires que daba cuenta de tres reportes sobre el tráfico de material de explotación y abuso sexual infantil que involucraba a un ciudadano sanjuanino.

image El fiscal Eduardo Gallastegui junto a un asistente de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. A la derecha, el abogada defensor Manuel Giménez Puchol.

Los reportes señalaban que esa persona era Bazán y que éste había descargado seis archivos de fotos y videos en los que se veía a niños que eran sometidos sexualmente. Además, esas imágenes revelaban que se trataba de chicos menores de 13 años.

El personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas del Poder Judicial de San Juan profundizó la investigación para confirmar el domicilio y la identidad de esta persona. Fue así que el miércoles lo detuvieron y le secuestraron dos celulares.

image El juez de garantías Matías Parrón.

Este jueves, Bazán fue llevado ante el juez de garantías Matías Parrón. La causa fue formalizada por el fiscal Gallastegui, pero en la misma audiencia también se hizo saber que habían llegado a un acuerdo con el imputado y su abogado defensor, Manuel Giménez Puchol. Así fue que firmaron el juicio abreviado y Andrés Bazán recibió una pena de 1 años de prisión de cumplimiento condicional.