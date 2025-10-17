Imputan al conductor que atropelló y mató a un joven motociclista en Rivadavia

Este viernes se llevó a cabo la audiencia de formalización en la causa por la muerte de Jeremías Gregorio Galán Quiroga , el joven motociclista de 20 años que perdió la vida tras un violento choque ocurrido el pasado 14 de septiembre en Rivadavia. En la instancia judicial, el conductor de la camioneta involucrada, Martiniano Alcoba Arena, de 19 años, fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo con motor .

De acuerdo con lo informado por fuentes judiciales, la formalización de la causa se demoró porque la Fiscalía aguardaba un informe de Vialidad Provincial para determinar si avenida Libertador era considerada una semiautopista. Esta definición era clave para establecer quién tenía la prioridad de paso. Finalmente, el organismo provincial confirmó que no se trata de una semiautopista , sino de una calle común, por lo que el conductor de la camioneta debía ceder el paso al motociclista que circulaba por su derecha .

Con esa aclaración técnica, el Ministerio Público avanzó con la imputación contra Alcoba Arena. No obstante, el joven quedó en libertad, aunque continuará vinculado a la causa mientras avanza la investigación judicial.

Cómo fue el accidente

El trágico siniestro tuvo lugar alrededor de las 6 de la mañana, en la intersección de avenida Libertador y calle Las Palmas, en el departamento Rivadavia. Alcoba Arena circulaba en dirección Este-Oeste a bordo de una Toyota Hilux, mientras que Galán Quiroga manejaba una motocicleta Zanella RX150 en sentido Norte-Sur.

Tras el impacto, la moto se desvió hacia Libertador, quedó enganchada en un canasto de basura y su conductor fue despedido, cayendo a una acequia de la vereda sur. La camioneta, en tanto, cruzó de carril y detuvo su marcha a unos 100 metros del punto de colisión. Aunque la esquina cuenta con semáforo, al momento del hecho se encontraba funcionando en modo intermitente.

Personal de emergencias trasladó a Galán Quiroga al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente y con múltiples fracturas. Pese a los esfuerzos médicos, el joven falleció horas después.