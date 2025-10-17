Imputaron por daños y amenaza al cantante Juan Cruz Rufino, pero recuperó la libertad

La UFI CAVIG inició formalmente la causa penal contra el cantante Juan Cruz Rufino. Tras el escándalo ocurrido el miércoles último en su casa y luego de la frustrada audiencia en Flagrancia, un fiscal del sistema acusatorio avanzó contra el artista y le imputó los delitos de daños y amenaza en perjuicio de su pareja. Si bien recuperó la libertad, le prohibieron acercarse a la presunta víctima.

Violencia de género El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

De no creer Meten preso a Juan Cruz Rufino por un hecho de violencia de género

El hecho que originó la causa ocurrió durante la madrugada del miércoles 15 de octubre, en una vivienda de Chimbas, donde Rufino vive junto a su pareja y la hija que ambos tienen en común. Según el relato incorporado al expediente, todo comenzó con una fuerte discusión de pareja. En medio de los gritos, la mujer decidió enviarle un mensaje a su madre para que fuera a buscar a la niña, temiendo que la situación se desbordara.

image El fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio, de la UFI CAVIG.

De acuerdo con el informe policial, Rufino reaccionó violentamente, la insultó y le gritó frases intimidantes. Luego destrozó un espejo, una netbook y clavó varias veces un cuchillo en la pared para asustarla. En ese contexto, la mujer habría manifestado que él la tomó del cuello y la empujó contra la pared mientras le decía: “Vos no me conocés a mí, loca”.

Minutos después, la madre de la víctima llegó a la vivienda y escuchó los gritos desde el exterior. Alarmada por la situación, ingresó al domicilio y logró intervenir. A la 1:33 de la madrugada, la joven realizó una llamada al 911 pidiendo auxilio. En la grabación —que fue incorporada como evidencia— se la escucha decir: “Vengan rápido, por favor, se ha vuelto loco”.

image

La mujer decidió no radicar una denuncia formal, pero la Fiscalía actuó de oficio debido a las primeras declaraciones asentadas en el acta policial, donde sí constaban las amenazas. Al día siguiente, jueves 16 de octubre, se realizó la audiencia de presentación en el fuero de Flagrancia, con intervención del fiscal Fernando Bonomo y la jueza Gema Guerrero. Durante esa instancia, Bonomo se declaró incompetente al considerar que el caso requería un abordaje más complejo y especializado, por lo que derivó el expediente a la UFI CAVIG, unidad dedicada a casos de violencia intrafamiliar y de género.

Este viernes, ya en el Sistema Acusatorio, el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio formalizaron la imputación ante el juez de Garantías Guillermo Adárvez, quien habilitó la investigación penal preparatoria por cinco meses. Rufino, representado por el abogado Gustavo Sánchez, se abstuvo de declarar.

image El juez de garantías Guillermo Adárvez.

Aunque recuperó la libertad, el magistrado dispuso estrictas medidas de coerción: el cantante tiene prohibido acercarse o comunicarse con la víctima, debe presentarse periódicamente en la comisaría de su jurisdicción y no podrá salir de la provincia sin autorización judicial.

El juez tuvo en cuenta que Rufino ya había enfrentado anteriormente otra causa penal por violencia de género, motivo por el cual ordenó un control más riguroso del cumplimiento de las restricciones.