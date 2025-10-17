sábado 18 de octubre 2025

Arrebato millonario

Iba a realizar un depósito y un ladrón le robó $3.300.000 antes de llegar a un banco de Caucete

Sucedió este viernes al mediodía en una esquina de Caucete. La víctima fue un empleado de una empresa de servicios de internet.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

El empleado de una empresa de servicios de internet sufrió el ataque sorpresivo de un delincuente que le robó un bolso con 3.300.000 pesos. El hecho ocurrió este viernes al mediodía, cuando la víctima iba rumbo a una sucursal bancaria a hacer un depósito.

El robo ocurrió sobre calle Pedro Valdivia, cerca de Paula Albarracín de Sarmiento, en Villa del Carril.
El ataque callejero se produjo minutos antes de las 13, en la intersección de Diagonal Sarmiento y calle Alberdi, en pleno centro de Caucete. Fuentes policiales revelaron que la víctima fue Cristian Torreja, empleado de la empresa Luna Net.

Existe la sospecha de que el o los ladrones manejaban información sobre los movimientos de dinero de la empresa y que ya tenían marcado al empleado. Es que Torreja caminaba por la zona en dirección a la sucursal del Banco Nación cuando fue emboscado por un desconocido que le manoteó el bolso y se lo arrebató en cuestión de segundos.

El delincuente luego echó a correr y supuestamente abordó la moto de un cómplice, según las versiones oficiales. En el bolso llevaba 3.300.000 pesos, las llaves de su vehículo, su celular y otros objetos personales, informaron.

La denuncia fue tomada por los policías de la Comisaría 9na de Caucete, pero el caso pasó a la UFI Delitos contra la Propiedad. Los investigadores revisarán las grabaciones de las cámaras de seguridad del lugar y de las zonas adyacentes para intentar individualizar a los ladrones.

Principales correcciones:

