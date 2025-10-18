sábado 18 de octubre 2025

¡Salud!

Cinco vinos locales ganaron el Gran Oro en la Cata San Juan 2025: cuáles fueron

Los seis son vinos tintos y obtuvieron un puntaje de 96 puntos. En total, fueron premiados 181 vinos de 69 bodegas. El otro ganador llegó desde Entre Ríos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cinco vinos sanjuaninos y uno entrerriano fueron los grandes protagonistas del XXXVII Concurso Nacional de Vinos Cata San Juan 2025, donde se consagraron con el máximo galardón. Se trata del Gran Oro, tras obtener 96 puntos en la evaluación del jurado.

Los ganadores locales fueron AVANTI Syrah 2023, de Bodega y Viñedos Pie de Palo S.A. (San Martín); SOMEWHERE ELSE Malbec 2024, de San Juan de la Frontera (Pocito); MORA NEGRA Bonarda-Malbec 2023 de guarda, de Grupo Peñaflor (San Martín); XUMEK Malbec 2024 de guarda, de Los Vinos del Sol S.A. (Zonda); y TRESPIRA2 Gran Reserva Malbec de guarda 2022, de Tres Pirados Wine (Zonda). El sexto vino distinguido con el Gran Oro fue el 329 Marselan de guarda 2024, de Finca Fénix, oriunda de Concordia, Entre Ríos.

El certamen, organizado por el Consejo Profesional y el Centro de Enólogos de San Juan, contó con el auspicio del Gobierno provincial, a través del Ministerio de Producción, Trabajo e Innovación, y la colaboración de COVIAR y las Cámaras de Bodegueros y Vitivinícola de San Juan.

La ceremonia tuvo lugar en el Salón Grazia, en Pocito, y reunió a cerca de 300 invitados entre autoridades, enólogos, bodegueros y auspiciantes.

El vino AVANTI Syrah 2023, elaborado por los enólogos Lucas Díaz y Lucas Gómez para Bodega y Viñedos Pie de Palo S.A., obtuvo 96 puntos. De igual manera, SOMEWHERE ELSE Malbec 2024, creado por Ricardo Román, Carlos Domenech, Pablo Maturano y Franco Jauregui, de Bodegas San Juan de la Frontera S.A., alcanzó la misma puntuación. MORA NEGRA Bonarda-Malbec 2023 de guarda, desarrollado por Diego Carrasco, Franco Beltrán, Eduardo Álvarez, Rodrigo Ferrándiz, Carolina Minuzzi y Franco Benteo, también sumó 96 puntos para Grupo Peñaflor.

El XUMEK Malbec 2024 de guarda, firmado por el enólogo Daniel Ekkert para Los Vinos del Sol S.A., y el TRESPIRA2 Gran Reserva Malbec de guarda 2022, elaborado por Nicolás Ferreyra, Sebastián Murua y Leandro Tello de Tres Pirados Wine, completaron los vinos sanjuaninos con Gran Oro. El otro ganador fue el 329 Marselan de guarda 2024, creado por Gabriel Leoni para Finca Fénix, en Concordia, Entre Ríos.

La Cata en números

  • Se presentaron 382 muestras provenientes de 91 establecimientos elaboradores, 5 más que el año pasado.
  • Se entregaron 181 premios a 69 bodegas.
  • 74 vinos fueron premiados con Plata (recibieron de 87 a 90 puntos)
  • 93 alcanzaron el Oro (de 91 a 94 puntos)
  • 6 vinos obtuvieron 96 puntos y ganaron el Gran Oro.
  • Las bodegas participantes fueron de Mendoza, La Rioja, Catamarca, Salta, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén, Jujuy y por supuesto, San Juan.
  • Un 46% de participación fue de bodegas de otras provincias.
  • Los tintos se llevaron un 75% de participación, seguidos por un 23% de blancos.
  • El Sirah recuperó el podio luego de varios años de estar fuera.
  • El Malbec fue uno de los grandes protagonistas en este 2025.
  • El Marselan se incorporó como novedad, llevándose además un Gran Oro.
