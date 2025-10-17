viernes 17 de octubre 2025

Mercado de abasto

En la Feria de Capital, dos productos de carnicerías registraron subas de $4.000 aproximadamente

En comparación con la semana pasada, se registraron siete incrementos y una única baja.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Esta semana, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes en la feria departamental. En comparación con la semana pasada, se registraron siete incrementos y una única baja en las carnicerías.

Con respecto a las subas de precios, se destacan los aumentos en la lengua -de $4.500 a $8.000 el kilo- y los sesos -de $2.000 a $6.000 el kilo-.

Otras subas fueron:

  • Molida común: de $5.000 a $6.000
  • Molida especial: de $9.000 a$9.500
  • Costilla: de $9.800 a $10.000
  • Costilla de cerdo: de $6.000 a $6.500
  • Matambre: de $9.500 a $10.000

La única rebaja de precio se reflejó en los chorizos. El kilo pasó de $6.000 a $6.500.

Así quedaron los precios en las carnicerías

image

¿Qué pasó con las frutas y las verduras?

En comparación con la semana pasada, 12 alimentos presentaron subas en sus valores y otros 6 tuvieron rebajas.

Entre lo más destacado, el precio de la frutilla presentó una importante baja. El valor por kilo cayó $3.000, comparado con la semana anterior.

En las verdulerías, los aumentos fueron:

  • Papa: de $400 a $500
  • Zanahoria: de $800 a $1.000
  • Zapallo anco: de $1.300 a $1.500
  • Zapallo inglés: de $1.300 a $1.500
  • Acelga (unidad): de $400 a $700
  • Espinaca (unidad): de $400 a $500
  • Tomate platense: de $2.500 a $3.500
  • Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $500
  • Berenjena: de $2.000 a $2.500
  • Brócoli (unidad): de $1.500 a $2.000

Las rebajas se registraron en:

  • Zapallo tierno: de $2.000 a $1.500
  • Palta: de $8.000 a $7.000

Con respecto a las fruterías, hubo incrementos en:

  • Banana: de $2.500 a $3.000
  • Mandarina: de $2.000 a $2.500

Los descuentos se presentaron en:

  • Kiwi: de $10.000 a $9.000
  • Limón (unidad): de $400 a $300
  • Frutilla: de $10.000 a $7.000
  • Sandía: de $2.000 a $1.300

Así quedaron los precios

Verduras

image

Frutas

image

