jueves 16 de octubre 2025

Mercado de abasto

En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta bajó $3.000 en la Feria de la Capital

En comparación con la semana pasada, 12 alimentos presentaron subas en sus valores y otros 6 tuvieron rebajas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
verduras frutas feria capital mercado abasto san juan.jpg

El último miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes de la feria departamental. En comparación con la semana pasada, 12 alimentos presentaron subas en sus valores y otros 6 tuvieron rebajas.

Entre lo más destacado, el precio de la frutilla presentó una importante baja. El valor por kilo cayó $3.000, comparado con la semana anterior.

En las verdulerías, los aumentos fueron:

  • Papa: de $400 a $500
  • Zanahoria: de $800 a $1.000
  • Zapallo anco: de $1.300 a $1.500
  • Zapallo inglés: de $1.300 a $1.500
  • Acelga (unidad): de $400 a $700
  • Espinaca (unidad): de $400 a $500
  • Tomate platense: de $2.500 a $3.500
  • Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $500
  • Berenjena: de $2.000 a $2.500
  • Brócoli (unidad): de $1.500 a $2.000

Las rebajas se registraron en:

  • Zapallo tierno: de $2.000 a $1.500
  • Palta: de $8.000 a $7.000

Con respecto a las fruterías, hubo incrementos en:

  • Banana: de $2.500 a $3.000
  • Mandarina: de $2.000 a $2.500

Los descuentos se presentaron en:

  • Kiwi: de $10.000 a $9.000
  • Limón (unidad): de $400 a $300
  • Frutilla: de $10.000 a $7.000
  • Sandía: de $2.000 a $1.300

Así quedaron los precios

Verduras

image

Frutas

image

Dejá tu comentario

