En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta bajó $3.000 en la Feria de la Capital

El último miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes de la feria departamental. En comparación con la semana pasada, 12 alimentos presentaron subas en sus valores y otros 6 tuvieron rebajas.

Entre lo más destacado, el precio de la frutilla presentó una importante baja. El valor por kilo cayó $3.000, comparado con la semana anterior.

En las verdulerías, los aumentos fueron: Papa: de $400 a $500

Zanahoria: de $800 a $1.000

Zapallo anco: de $1.300 a $1.500

Zapallo inglés: de $1.300 a $1.500

Acelga (unidad): de $400 a $700

Espinaca (unidad): de $400 a $500

Tomate platense: de $2.500 a $3.500

Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $500

Berenjena: de $2.000 a $2.500

Brócoli (unidad): de $1.500 a $2.000 Las rebajas se registraron en: Zapallo tierno: de $2.000 a $1.500

Palta: de $8.000 a $7.000 Con respecto a las fruterías, hubo incrementos en: Banana: de $2.500 a $3.000

Mandarina: de $2.000 a $2.500 Los descuentos se presentaron en: Kiwi: de $10.000 a $9.000

Limón (unidad): de $400 a $300

Frutilla: de $10.000 a $7.000

Sandía: de $2.000 a $1.300 Así quedaron los precios Verduras image Frutas image

