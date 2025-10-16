En una semana con muchos aumentos, el precio de una fruta bajó $3.000 en la Feria de la Capital

El último miércoles, la Municipalidad de la Capital informó la actualización de las listas de precios de verduras, frutas y carnes de la feria departamental. En comparación con la semana pasada, 12 alimentos presentaron subas en sus valores y otros 6 tuvieron rebajas.
Entre lo más destacado, el precio de la frutilla presentó una importante baja. El valor por kilo cayó $3.000, comparado con la semana anterior.
En las verdulerías, los aumentos fueron:
- Papa: de $400 a $500
- Zanahoria: de $800 a $1.000
- Zapallo anco: de $1.300 a $1.500
- Zapallo inglés: de $1.300 a $1.500
- Acelga (unidad): de $400 a $700
- Espinaca (unidad): de $400 a $500
- Tomate platense: de $2.500 a $3.500
- Cebolla de verdeo (unidad): de $400 a $500
- Berenjena: de $2.000 a $2.500
- Brócoli (unidad): de $1.500 a $2.000
Las rebajas se registraron en:
- Zapallo tierno: de $2.000 a $1.500
- Palta: de $8.000 a $7.000
Con respecto a las fruterías, hubo incrementos en:
- Banana: de $2.500 a $3.000
- Mandarina: de $2.000 a $2.500
Los descuentos se presentaron en:
- Kiwi: de $10.000 a $9.000
- Limón (unidad): de $400 a $300
- Frutilla: de $10.000 a $7.000
- Sandía: de $2.000 a $1.300
Así quedaron los precios
Verduras
Frutas