miércoles 8 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado de abasto

¡Llegaron los espárragos a la Feria de Capital! Cuánto valen y las 4 verduras que presentaron bajas de precios

Además, dos alimentos tuvieron aumentos en sus valores, en comparación con la semana pasada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
esparragos feria capital

Este miércoles, la Municipalidad de la Capital difundió la nueva lista de precios de verduras y frutas en la feria departamental. La principal novedad de la semana fue la incorporación de los espárragos, que se ofrecen entre $1.800 y $2.500. Además, cuatro verduras presentaron bajas en comparación con la semana pasada.

Lee además
inflacion: solo las hortalizas y verduras le suman un 0.6% a la suba de precios
Precios

Inflación: sólo las hortalizas y verduras le suman un 0.6% a la suba de precios
la realidad del esparrago en san juan: menos de 150 hectareas en los ultimos 4 anos y la lucha de los productores por sostener la produccion
Panorama

La realidad del espárrago en San Juan: menos de 150 hectáreas en los últimos 4 años y la lucha de los productores por sostener la producción

Las verduras con descuentos fueron:

  • Papa: de $500 a $400
  • Espinaca (unidad): de $500 a $400
  • Acelga (unidad): de $500 a $400
  • Brócoli (unidad): de $2.000 a $1.500

Por otro lado, se registraron aumentos en:

  • Ajo (cabeza): de $600 a $1.000
  • Lechuga: de $300 a $400

En cuanto a las frutas, no hubo cambios en los precios.

Así quedaron los precios

Verduras

image

Frutas

image

La complicada realidad del espárrago en San Juan

El pasado domingo 5 de octubre, el predio Gaucho José Dolores, en Rawson, fue escenario de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil, un evento que destaca la importancia de este cultivo para muchas familias sanjuaninas. Según la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro, la provincia perdió unas 150 hectáreas de espárragos en los últimos cuatro años, principalmente por la sequía, quedando actualmente alrededor de 300 hectáreas en producción. En Médano de Oro, unos 50 productores trabajan en promedio 8 hectáreas cada uno, cifra que creció respecto a los 15 productores de hace cuatro años cuando se constituyó formalmente la asociación.

image
N&eacute;stor Lencinas, presidente de la Asociaci&oacute;n de Esparragueros de M&eacute;dano de Oro

Néstor Lencinas, presidente de la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro

Gran parte de la producción local se destina a las ferias de San Juan, mientras que otra se envía a provincias como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Para los productores, este vegetal no solo representa un ingreso fundamental, sino que también genera un impacto económico en la zona, permitiendo que muchas familias mantengan sus cuentas al día y sostengan la actividad agrícola como principal fuente de recursos.

Temas
Seguí leyendo

Los psicólogos sanjuaninos actualizaron las prestaciones: un mes de terapia ronda entre los $66.000 y los $132.000

San Juan se prepara para su gran Cata de Vinos, con récord de muestras y un espacio para pensar el futuro del sector

Comprar e instalar un aire acondicionado en San Juan supera el millón de pesos: cómo abaratar los costos

Red Tulum: la nueva Ley de Transporte busca abrir paso a colectivos solares, monorrieles y vehículos autónomos

El Bitcoin alcanzó un nuevo récord: ¿cuánto costará a fin de año?

Vuelve la Casa de la Bondad: tras dos años y medio cerrada, un histórico acuerdo y una ola solidaria hacen posible su reapertura en San Juan

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

Bajan las acciones y los bonos, con expectativa por definiciones sobre la ayuda de EEUU

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
los psicologos sanjuaninos actualizaron las prestaciones: un mes de terapia ronda entre los $66.000 y los $132.000
Nuevos valores

Los psicólogos sanjuaninos actualizaron las prestaciones: un mes de terapia ronda entre los $66.000 y los $132.000

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital
Barrio Echeverría

Video: así fue la gresca que protagonizó Nicole Bajinai antes de ser asesinada de un tiro en Capital

Nicolás Alé se cubrió el rostro durante toda la audiencia.
Caso Nicolás Alé

Conocé al presunto estafador que acumula denuncias y se enfurece por las fotos

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal
Deceso

Murió una mujer de 80 años dentro de un taxi en Rawson: volvía al sanatorio porque se sentía mal

El sospechoso frente al juez Roberto Montilla.
Padrastro pervertido

Con el monstruo en casa: acusan a changarín de violar a sus dos hijastras, una de las cuales tuvo un hijo

La defensa de Panchito Velázquez aseguró que la denuncia es un escrache enorme
Impacto y polémica

La defensa de "Panchito" Velázquez aseguró que la denuncia es "un escrache enorme"

Te Puede Interesar

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia video
Paleontólogos en red

San Juan tendrá una participación especial en el stream de Conicet que busca dinosaurios en la Patagonia

Por Celeste Roco Navea
Un listado con las opciones y precios para celebrar Halloween en San Juan.
Celebración

San Juan se viste de naranja y negro por Halloween: mirá las opciones, precios y tendencias

Los Azules presentó recientemente su estudio de Factibilidad en Canadá. 
Alianzas estratégicas

Los Azules: qué relación tienen tres poderosas empresas con el megaproyecto de cobre sanjuanino

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía
Investigación

Pelea entre familias por un perro: un médico en la mira por amenazar con un arma a tres menores en Santa Lucía

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner
Resolución judicial

Condenaron a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por el atentado e intento de asesinato de Cristina Kirchner