¡Llegaron los espárragos a la Feria de Capital! Cuánto valen y las 4 verduras que presentaron bajas de precios

Este miércoles, la Municipalidad de la Capital difundió la nueva lista de precios de verduras y frutas en la feria departamental. La principal novedad de la semana fue la incorporación de los espárragos , que se ofrecen entre $1.800 y $2.500. Además, cuatro verduras presentaron bajas en comparación con la semana pasada .

Papa: de $500 a $400

Espinaca (unidad): de $500 a $400

Acelga (unidad): de $500 a $400

Brócoli (unidad): de $2.000 a $1.500

Por otro lado, se registraron aumentos en:

Ajo (cabeza): de $600 a $1.000

Lechuga: de $300 a $400

En cuanto a las frutas, no hubo cambios en los precios.

Así quedaron los precios

Verduras

image

Frutas

image

La complicada realidad del espárrago en San Juan

El pasado domingo 5 de octubre, el predio Gaucho José Dolores, en Rawson, fue escenario de la Fiesta del Espárrago y el Alcaucil, un evento que destaca la importancia de este cultivo para muchas familias sanjuaninas. Según la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro, la provincia perdió unas 150 hectáreas de espárragos en los últimos cuatro años, principalmente por la sequía, quedando actualmente alrededor de 300 hectáreas en producción. En Médano de Oro, unos 50 productores trabajan en promedio 8 hectáreas cada uno, cifra que creció respecto a los 15 productores de hace cuatro años cuando se constituyó formalmente la asociación.

image Néstor Lencinas, presidente de la Asociación de Esparragueros de Médano de Oro

Gran parte de la producción local se destina a las ferias de San Juan, mientras que otra se envía a provincias como Mendoza, Córdoba y Buenos Aires. Para los productores, este vegetal no solo representa un ingreso fundamental, sino que también genera un impacto económico en la zona, permitiendo que muchas familias mantengan sus cuentas al día y sostengan la actividad agrícola como principal fuente de recursos.