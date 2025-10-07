Seis pilotos, una leyenda que despierta: anécdotas, sensaciones y un debut sanjuanino en el histórico regreso de "El Zonda"

Después de seis años de silencio, los cerros de la Quebrada Rugiente volverán a vibrar. El histórico autódromo “ Eduardo Copello – El Zonda” se prepara para abrir nuevamente sus puertas, y los sanjuaninos lo viven como un regreso soñado. En la previa de un fin de semana que promete quedar grabado en la retina de todos los fierreros, Tiempo de San Juan reunió a seis pilotos que representan distintas generaciones y categoría dentro del Zonal Cuyano, pero que comparten una misma pasión: la de volver a sentir la adrenalina de correr en el circuito más desafiante y pintoresco del país.

Lunes, mediodía. Mientras los obreros terminan de pintar los muros de contención y otros terminan de ultimar detalles en los boxes, los pilotos empiezan a llegar de a uno. No traen sus autos de competición ni los buzos antiflama, sino una mezcla de ansiedad, nerviosismo y nostalgia. “El Zonda está intacto, maravilloso”, dice Ernesto Vidal, el primero en aparecer, apenas pone un pie sobre el asfalto. Se detiene unos segundos, mira hacia las "tribunas" naturales y sonríe, un poco emocionado. “Acá viví mis mejores carreras y momentos únicos. Este regreso va a quedar en la historia, dentro de unos años diremos ‘¿te acordás cuando en 2025 se reinauguró el autódromo?’”.

A los pocos minutos, se escucha un murmullo que se cuela entre los cerros. Entre risas y abrazos, llegan Fabrizio Benedetti y Facundo Della Motta, amigos de toda la vida, pero rivales en la pista. Hay confianza, chicanas y bromas. “A Della Motta lo voy a ver por el espejo, atrás mío”, lanza Benedetti, con tono pícaro. “Para mí va a ser un placer que gane Fabri, si yo puedo estar cerquita”, responde Facu. Detrás llegan Facundo Leanez, Gerardo Reina y Nicolás Peralta, el más joven del grupo, que todavía no cae que este próximo finde tendrá su estreno en el circuito donde tantas veces soñó correr y en el que tantas veces acompañó como espectador. Todos se saludan, como si fueran parte de un mismo equipo: los que aman y sienten El Zonda.

A cada paso, las historias se mezclan con el paisaje. Benedetti, que competirá con un Renault Clio en la Clase 2, camina despacio por el borde de la pista y recuerda a su padre, los domingos de carrera y las tardes de asado en familia. “El Zonda lo es todo. Acá nació mi pasión, agarrado del alambrado. Perdí amigos, compartí con mi viejo y con tantos pilotos. Este lugar tiene alma, y volver me genera una alegría enorme. Me imagino la gente, el humo del asado, los fernet…”, dice entre risas, pero con la voz quebrada de emoción.

El pibe Peralta, que hasta hace poco miraba las carreras desde los cerros, será uno de los debutantes. El sueño lo desvela desde hace días. “No pude dormir”, confiesa. “Toda la vida lo vi desde abajo, y ahora voy a estar adentro. Benedetti me dijo que al Zonda no hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Acá si te equivocás, no hay leca: es pared o montaña. Lo voy a respetar, pero quiero andar bien”. Su entusiasmo contagia, mientras el resto lo escucha con atención: todos saben que esa mezcla de nervios y felicidad es irrepetible.

El autódromo local abrirá sus puertas para recibir al TC2000 YPF INFINIA y a la Copa Rookie Latam, que desembarcarán por primera vez con los nuevos SUV de 500 caballos de potencia. La cita será el 11 y 12 de octubre, en un fin de semana que también tendrá al Zonal Cuyano como categoría complementaria.

Del otro lado, Della Motta observa su alrededor con la misma serenidad de siempre, quizás, cosechada por su experiencia. “Corrí solo dos veces acá, y sin embargo este autódromo fue lo que me impulsó a dedicarme al automovilismo”, cuenta. “Vine mil veces como espectador, a acampar con amigos para ver correr a Henry Martín o a Flaqué. Cada vez que pasaba por la puerta sentía nostalgia. Ahora poder correr de nuevo acá es un privilegio”. El piloto, que viene de ganar en el Villicum, en la Clase 2 y está segundo en el campeonato, sabe que este fin de semana no será una carrera más, sino una cita con sus propios orígenes.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 13.58.15 Todos, a excepción de Peralta, corrieron y ganaron alguna vez en El Zonda. Benedetti acumula 9 victorias y un campeonato en el Zonal Clase 2, y Della Motta, incluso, en 2012 ganó una carrera del TC2000, la categoría estelar de este fin de semana, en el recinto sanjuanino.

El grupo se mueve como si estuviera en un museo vivo. Fabrizio se sube a su camioneta y le muestra a Peralta los secretos del trazado: dónde frenar, cómo entrar a “la víbora”, en qué curva no se perdona un error. “El volante no se agarra, se toma como a la primera novia”, le explica, mientras el resto no puede contener las risas. Escenas simples, pero que básicamente exponen la pasión y el compañerismo que este deporte despierta cuando se corre en casa.

Para Facundo Leanez, que regresará al volante de un Toyota Etios después de un año sin competir, la reapertura del Zonda también lo toma como algo personal. “No estaba en mis planes volver, pero apenas se dio la posibilidad de correr acá hice hasta lo imposible. Este lugar tiene algo único: es venir con la familia, el asado, la gente en los cerros. De chico venía a ver a mi viejo y me conozco cada piedra. Va a ser un fin de semana impresionante”, dice mientras repasa mentalmente cada curva.

WhatsApp Image 2025-10-07 at 13.32.06 Gerardo Reina correrá con un Fiat Punto en la Clase 2.

A su lado, Reina escucha y agrega lo suyo. Correrá con un Fiat Punto de la Clase 2, auto que todavía está terminando de ajustar a contrarreloj. “Correr en el Zonda es como hacerlo en el mejor autódromo del país”, afirma con convicción. “Tiene un condimento especial: el asado, la familia, el público. Son cosas que no se viven en otro lado. Hace dos semanas apenas que decidimos venir, y todavía estamos terminando el auto, pero la ilusión es enorme", añade.

El sol está a pleno y el viento comienza a soplar con la fuerza. Se termina la charla con este medio, pero los seis pilotos se quedan un rato más, recorriendo los boxes, sacándose fotos, recordando anécdotas. Nadie quiere irse. “Este circuito tiene alma”, repite Vidal. “Es parte de la historia de San Juan, y de la nuestra", se escucha por ahí.

El Zonda volverá a rugir este fin de semana, de la mano del TC2000 y el Zonal Cuyano, categoría en la que participarán estos seis pilotos y una decena más. Y habrá público, olorcito de asado y eco de motores entre la Quebrada Rugiente. Pero, sobre todo, volverá a hacerlo con los sanjuaninos que crecieron soñando con correr entre esos paredones. Ellos serán parte de los encargados de escribir el primer capítulo de esta nueva etapa del histórico circuito.