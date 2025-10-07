martes 7 de octubre 2025

Polideportivo

San Juan se prepara para el Campeonato Nacional de Judo 2025

El Estadio Aldo Cantoni será epicentro del certamen más importante del año y que albergará a más de 1500 judokas de todo el país.

Por Redacción Tiempo de San Juan
fc08208554d063ec764eb478f00c5368_L

Una vez más, San Juan será sede de un gran evento nacional en este caso el gran cierre de año del judo argentino. Del 9 al 12 de octubre, la provincia tendrá una nueva edición del Campeonato Nacional de Judo, que cerrará el año calendario de la Confederación Argentina de Judo (CAJ). Durante cuatro días, más de 1500 judokas estarán compitiendo representando a 25 federaciones provinciales, acompañados de sus familias, entrenadores y público de todo el país.

La entrada será libre y gratuita. Desde las 9 de la mañana y hasta la tarde, el público podrá disfrutar de combates de alto nivel en las categorías Juveniles, Cadetes, Junior (Novicios y Graduados) y Senior, además de la participación de atletas con síndrome de Down, que una vez más demostrarán que el judo es inclusión, esfuerzo y superación.

Uno de los momentos más esperados será la Ceremonia Inaugural, prevista para la tarde del sábado 11 de octubre, antes del bloque de finales de la categoría Senior. El acto contará con la presencia de autoridades de la CAJ, dirigentes provinciales y locales, y promete ser una celebración representativa del crecimiento sostenido del judo argentino en los últimos años.

El Campeonato Nacional de Judo San Juan 2025 no solo consagrará a los mejores exponentes del país, sino que también será una oportunidad para fortalecer los lazos entre las distintas provincias y promover los valores que identifican a esta disciplina: respeto, disciplina y compañerismo.

Desde la organización se invita a toda la comunidad judoka, a las familias sanjuaninas y al público en general a acercarse y vivir de cerca esta gran fiesta del judo argentino.

