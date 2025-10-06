lunes 6 de octubre 2025

Fútbol local

Video: el "penal fantasma" que cobró el árbitro en el clásico de Zonda

Sarmiento venció 2-1 a Juventud Zondina tras una decisión polémica del árbitro. Cabe destacar que, en dicho cotejo, los incidentes en la tribuna dejaron dos personas heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
penal fantasma clasico zonda sarmiento juventud zondina futbol

El clásico de Zonda entre Sarmiento y Juventud Zondina terminó con victoria de Sarmiento por 2-1, tras un penal sancionado a favor del equipo vencedor a los 55 minutos del segundo tiempo.

Según las imágenes difundidas por el sitio Tierra Deportiva, Diego Maldonado corrió hacia el área y el arquero de Juventud Zondina, Cristian Cejas, se aproximó. No parece haber contacto entre ambos jugadores, pero el árbitro Federico Quiroga decidió sancionar la infracción. Maldonado transformó el penal en gol, que definió el resultado final.

Además del desarrollo en la cancha, el partido se vio afectado por un accidente en la tribuna. Una bomba de estruendo explotó e hirió a Maximiliano Campillay, de 31 años, quien perdió un ojo, y a Alexis Ruz, un niño de 9 años, que sufrió un traumatismo de cráneo.

Fuentes médicas confirmaron que el menor fue operado y permanece internado en terapia intermedia. El adulto recibió atención por las lesiones provocadas por la explosión. Según la policía, la detonación ocurrió cuando ambos se acercaron al artefacto que inicialmente no había explotado.

Qué dijo el abuelo del niño herido

Carlos, abuelo del menor, indicó que Alexis fue operado durante la noche y permanece internado en terapia intermedia. “Hoy a las cuatro de la mañana despertó y habló con la mamá. Mandó un audio diciendo que está bien. Pobrecito, fue un momento muy feo”, relató. Sobre lo ocurrido, aclaró que no buscan responsables: “No sé cómo entró ese artefacto al campo de juego. Creo que fue el destino. Tocó que fuera así. Y pienso también en el otro muchacho, el que encendió la bomba. No lo hizo con mala intención, estaban festejando”.

El abuelo agregó que su nieto es un niño alegre y querido por todos, y que los médicos indicaron que, aunque está estable, necesitará una segunda cirugía en la zona de la fractura. “No hay culpables, hay dos familias afectadas. Solo quiero que mi nieto se recupere, y que el otro chico también pueda salir adelante”, concluyó.

