Video: así fue el momento de la explosión en el clásico zondino que terminó con dos hinchas heridos

El encuentro entre Sarmiento y Juventud Zondina terminó suspendido por un incidente en la tribuna que terminó con dos hinchas, un adulto y un menor, con serias heridas.

Exclusivo Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Tragedia El clásico del fútbol zondino terminó con dos heridos por una bomba de estruendo: un hombre perdió un ojo y un niño resultó lesionado

Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, todo ocurrió cuando un hincha, identificado como Maximiliano Campillay, de 31 años, arrojó una bomba de estruendo que, si bien al principio no explotó, si lo hizo minutos después, cuando Campillay y un menor de 9 años se acercaron a ver qué había sucedido.

Como consecuencia, el adulto sufrió la pérdida de uno de sus ojos, quemaduras importantes en el rostro y las manos y daño auditivo severo, mientras que el menor sufrió scalp de cuero cabelludo y traumatismo de cráneo.

Poco después del incidente, comenzó a circular un video en el que se ve el momento preciso de la explosión y cómo los hinchas comenzaron a pedir ayuda desesperada. De inmediato, el clásico zondino debió ser suspendido.