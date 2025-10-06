lunes 6 de octubre 2025

Impactante

Video: así fue el momento de la explosión en el clásico zondino que terminó con dos hinchas heridos

Ocurrió en el encuentro entre Sarmiento y Juventud Zondina. Como consecuencia, un hombre de 31 años perdió un ojo y sufrió quemaduras en sus manos y en su rostro y un niño de 9 años sufrió serias heridas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
bomba1

El encuentro entre Sarmiento y Juventud Zondina terminó suspendido por un incidente en la tribuna que terminó con dos hinchas, un adulto y un menor, con serias heridas.

Según confirmaron fuentes judiciales a este medio, todo ocurrió cuando un hincha, identificado como Maximiliano Campillay, de 31 años, arrojó una bomba de estruendo que, si bien al principio no explotó, si lo hizo minutos después, cuando Campillay y un menor de 9 años se acercaron a ver qué había sucedido.

Como consecuencia, el adulto sufrió la pérdida de uno de sus ojos, quemaduras importantes en el rostro y las manos y daño auditivo severo, mientras que el menor sufrió scalp de cuero cabelludo y traumatismo de cráneo.

Poco después del incidente, comenzó a circular un video en el que se ve el momento preciso de la explosión y cómo los hinchas comenzaron a pedir ayuda desesperada. De inmediato, el clásico zondino debió ser suspendido.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1975192812087099655&partner=&hide_thread=false
