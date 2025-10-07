martes 7 de octubre 2025

Desde Miami

Lionel Scaloni: "Para nosotros nunca hay partidos amistosos"

El entrenador de la Selección Argentina habló antes de los duelos con Venezuela y Puerto Rico. Dijo que la idea era "no arriesgar" a ningún jugador que tuviera alguna molestia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina.

Lionel Scaloni dijo presente este martes en un evento que la AFA realizó en el Chase Stadium, la casa de Inter Miami, y habló acerca de los próximos compromisos que afrontará la Selección Argentina ante Venezuela y Puerto Rico durante la gira por Estados Unidos.

La Albiceleste se enfrentará a la Vinotinto el próximo viernes 10 de octubre en Florida y luego será rival de los Boricuas el siguiente lunes 13 de octubre en el Soldier Field de Chicago. ¿Qué dijo el entrenador antes de los amistosos?

"Es evidente que los triunfos o las victorias han ayudado a que la marca AFA crezca. Eso es gracias al trabajo de la gente de marketing y eso es fundamental. Esperemos que siga así. Esperemos que todo lo positivo continúe y, si no es así, que también sigan viniendo, porque es lo más importante. El respaldo a la AFA y a todos nos hará crecer. Así que agradecemos a ellos y a la AFA por haber venido en representación del cuerpo técnico, de los jugadores que están descansando y, por eso, ninguno ha venido", expresó el DT en su primera intervención.

"Sentimos que cada vez que hay un partido con esta camiseta, sea de competición oficial o amistosa, es algo único. Poder jugar también fuera de nuestro país, que los argentinos que están afuera puedan venir a ver es lindo. Para nosotros nunca hay amistosos, para los jugadores tampoco y ellos lo saben muy bien. Están en un momento importante para lo que viene y saben que se juegan muchísimo. De parte nuestra vamos a intentar de que disfruten del partido, que sepan que ellos se van a brindar al máximo", comentó sobre cómo van a afrontar los duelos en suelo estadounidense.

"Estos dos partidos vamos a intentar ver gente nueva que hemos traído para ver cómo están y si se pueden subir al barco y la idea es esa: aprovechar estos partidos para verlos. Más allá de que tenemos una base, creo que son partidos lindos para poder disfrutar de estos chicos nuevos", dijo el entrenador de la Selección Argentina.

Y sobre Lionel Messi aclaró: "Vamos a hablar con él. La idea no es arriesgar a ninguno, para nosotros no hay amistosos pero si hay alguno con un mínimo problema, la idea es no arriesgar".

Por último, el entrenador del combinado nacional se refirió a los posibles convocados para el Mundial 2026: "Hay que esperar. Para el último mundial se nos cayeron jugadores a último momentos. Si bien es cierto que tenemos una base y hay pocos casilleros para tachar, hay que esperar. Por eso son importantes estos partidos, para ver a los chicos y ver cómo están".

FUENTE: Clarín

