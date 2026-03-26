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Mundial 2026

Hasta cuándo tiene tiempo Lionel Scaloni para dar la lista del Mundial

El cuerpo técnico de la Selección Argentina ajusta definiciones en la previa de los amistosos con la gran cita en el horizonte, con plazos escalonados ya establecidos por el ente rector.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La cercanía del Mundial 2026acelera las decisiones puertas adentro de la Selección Argentina. Con el calendario apretando, el foco no solo está puesto en los amistosos ante Mauritania y Zambia de esta fecha FIFA, sino también en la nómina definitiva que representará al país en la máxima cita que inicia en junio.

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Mientras se ultiman detalles para los ensayos previos, Lionel Scaloni ya proyecta la lista final. Aunque el armado del equipo para los próximos partidos ocupa parte de su agenda, la elección de los nombres para la Copa del Mundo domina buena parte de su planificación.

El cronograma oficial establece dos momentos clave para la entrega de convocados. Según lo dispuesto por FIFA, primero deberá presentarse una prelista de entre 35 y 55 futbolistas antes del 11 de mayo. Luego, el 30 del mismo mes será la fecha tope para confirmar a los 26 definitivos.

En paralelo, la logística del viaje también empieza a tomar forma. La idea inicial es que el plantel se reúna en Kansas hacia fines de mayo, entre el 28 y 29, para dar inicio a la concentración previa al torneo.

Los últimos amistosos aparecen como parte fundamental de la preparación. En la ventana internacional previa al debut, podrían concretarse cruces ante Serbia, el 6 de junio en Texas, y Honduras, el 9 en Alabama, aunque todavía restan confirmaciones oficiales.

Surge además una incógnita en torno a la conformación de la delegación en Estados Unidos. El DT evalúa si trasladar únicamente a los 26 elegidos o sumar alternativas, teniendo en cuenta los antecedentes que obligaron a cambios de último momento. Las salidas de Joaquín Correa y Nico González en la antesala del último Mundial derivaron en ingresos de emergencia, lo que abre la puerta a contemplar variantes.

De todos modos, el reglamento también abre las puertas a analizar situaciones excepcionales. En caso de lesiones u otros imprevistos tras la entrega de la lista final, la FIFA desmenuza cada caso y puede habilitar modificaciones en la nómina.

Fuente: Infobae

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