martes 7 de octubre 2025

Mercado de pases

Alianza se arma con todo: seis refuerzos para soñar en el Regional Amateur

El Lechuzo oficializó la llegada de seis jugadores con pasado en el ascenso y experiencia en torneos federales. Entre ellos, se destacan el mendocino Joan Juncos y el cordobés Franco Mendoza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
BeFunky-collage (20)

A menos de dos semanas del inicio del Torneo Regional Amateur, Atlético Alianza movió fuerte en el mercado y sumó seis caras nuevas para afrontar el desafío que arranca el próximo 19 de octubre. En la tarde del lunes, en el estadio del Centenario, fueron presentados oficialmente los refuerzos que ya trabajan bajo las órdenes de Víctor Hugo Cabello.

La lista está encabezada por Joan Juncos, delantero mendocino de 31 años y 1,84 metro de altura. Más conocido como el “Mono”, viene de vestir la camiseta de Huracán Las Heras, con pasos previos por Gimnasia de Mendoza, Mitre de Santiago del Estero y Flandria, entre otros. Su jerarquía y experiencia en la Primera Nacional y el Federal A lo convierten en una pieza clave para el ataque lechuzo.

Otro de los nombres de peso es el del cordobés Franco Mendoza, defensor central de 33 años y 1,89 metro, con un extenso recorrido en el fútbol del interior. Llega desde Sacachispas y cuenta con antecedentes en clubes como Chaco For Ever —donde logró el ascenso a la B Nacional—, Talleres de Perico y Altos Hornos Zapla, además de una etapa en el exterior.

Entre los refuerzos locales figura Lucas Jofré, mediapunta de 29 años que viene de Círculo Deportivo. El “Tuta”, viejo conocido de la casa, también ascendió con Chaco For Ever y supo defender los colores de Sportivo Desamparados en este mismo certamen.

En defensa también se suma Roberto Martín, lateral derecho de 33 años proveniente de Atlético Trinidad. Apodado “Chober”, es un jugador de carácter, con recorrido en torneos federales, que promete firmeza y proyección por su banda.

El arco tendrá nuevo dueño con la incorporación de Manuel Moya, arquero de 25 años que también llega desde Trinidad. Formado en clubes sanjuaninos como Colón Junior, Atenas de Pocito y Desamparados, Moya buscará consolidarse en el plantel de primera.

Finalmente, el regreso de Valentín Valdéz completa el sexteto de incorporaciones. El joven delantero de 21 años, surgido de la cantera lechuza, vuelve tras su paso por España, donde jugó en Leones de Castilla, equipo de la Primera División Autonómica de Madrid.

