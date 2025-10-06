lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Piden a deportistas sanjuaninos no ingresar al Campo Militar Sarmiento por prácticas de tiro

Estas actividades se realizarán en los distintos sectores del predio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Prácticas de Tiro.&nbsp;

Prácticas de Tiro. 

La Guarnición Ejército San Juan informó que el Regimiento de Infantería de Montaña 22 “Tcnl. Juan Manuel Cabot” llevará adelante ejercicios de tiro con munición de guerra en el Campo Militar General Sarmiento, ubicado entre la Ruta Nacional 60, Avenida Libertador General San Martín y las sierras de Zonda, en la localidad de Marquesado, en Rivadavia.

Lee además
curso de nivelacion de la policia sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron practicas de tiro
Seguridad

Curso de nivelación de la Policía sanjuanina: afirmaron que varios aspirantes nunca tuvieron prácticas de tiro
Una kickboxing sanjuanina necesita ayuda para viajar.
Solidaridad

Una kickboxing sanjuanina necesita ayuda para viajar y pelear por el título en México

Las prácticas se desarrollarán desde el martes 7 hasta el viernes 10 de octubre, en el horario de 6:30 a 22hs, con la participación de personal militar especializado.

Desde la institución se solicita a la comunidad no ingresar al área de ejercicios durante los días mencionados, dado que se utilizará munición real en el marco de las maniobras programadas. Estas actividades forman parte del plan anual de instrucción y adiestramiento del Ejército Argentino, orientado a mantener la preparación y eficiencia operativa de sus unidades.

El RIM 22, con sede en Rivadavia, reafirma así su compromiso con la capacitación permanente de su personal y con la seguridad de la comunidad sanjuanina, informando de manera preventiva sobre cada una de sus actividades de entrenamiento.

Temas
Seguí leyendo

"No hay culpables, solo dolor": habló el abuelo del niño herido por una bomba de estruendo en el clásico de Zonda

Con Besso y Trucco como líberos, UPCN completó el plantel para la Liga Argentina

San Martín identificará a los hinchas que se subieron al alambrado y les aplicará el derecho de admisión

Con tres sanjuaninos, el Sporting Lisboa gritó campeón del Mundial de Clubes

De San Juan al sueño irlandés: la aventura de Tomás, un rugbier de 20 años que cruzó el mundo por su pasión

Desamparados sigue imparable y Unión no da tregua: el resumen de la fecha 14 del Torneo Clausura

Boca bailó a Newell's por 5 a 0 y volvió a la zona de Copa Libertadores

"Hay que morir con los pibes del club": el fuerte pedido de los hinchas tras el empate que dejó a San Martín al borde del abismo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
san martin identificara a los hinchas que se subieron al alambrado y les aplicara el derecho de admision
Oficial

San Martín identificará a los hinchas que se subieron al alambrado y les aplicará el derecho de admisión

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

Imágenes de Tiempo de San Juan captadas durante la investigación penal preparatoria.
Gravísimo

Fue a juicio por abusar de dos exparejas y golpear a otra: lo condenaron con 8 años y 6 meses de cárcel

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Te Puede Interesar

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo
Exclusivo

Denuncian por un delito sexual a un histórico jugador de hockey y ex campeón del mundo

Por Redacción Tiempo de San Juan
Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos
En Trabajo

Principio de acuerdo entre ATSA y el Colegio Médico por los trabajadores despedidos

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra Chato Carrizo y el recuerdo de la joven
Barrio Echeverría

El día después de la familia de Nicole Bajinai, tras el crimen: el contundente mensaje contra "Chato" Carrizo y el recuerdo de la joven

El Rio San Juan es el gran proveedor de agua para la provincia de San Juan. El pronóstico hídrico del ciclo 2025/26 que se dará a conocer en los próximos días indica que su caudal será menor al del año pasado.
Preocupante

Se viene el pronóstico hídrico oficial en San Juan: "habrá menos agua", dice el gobierno

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes
Posteo

El policía baleado en el Barrio La Estación se recuperó y mandó agradecimientos en las redes