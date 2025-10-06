lunes 6 de octubre 2025

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

El vuelo 1449 de Aerolíneas Argentinas, con destino a Aeroparque, debía despegar a las 22.10 del domingo, pero sufrió una demora de unos 40 minutos luego de que un hombre en estado de ebriedad fuera retirado del avión por la policía.

Por Cecilia Corradetti
Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.

Un episodio inusual generó tensión este domingo por la noche en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, de San Juan. El vuelo 1449 de Aerolíneas Argentinas, programado para despegar hacia Aeroparque a las 22.15, terminó retrasado cerca de 40 minutos debido a la intervención policial para retirar a un pasajero que, según testigos, estaba alcoholizado y alteró la tranquilidad a bordo.

“El hombre estaba borracho y además creo que no estaba en su sano juicio”, relató una pasajera que presenció el momento en el que el individuo, de unos 40 años, comenzó a discutir con efectivos policiales dentro de la aeronave.

De acuerdo con la versión de varios viajeros, la situación se volvió incómoda: “Me dio un poco de miedo”, reconoció una mujer que viajaba en el vuelo. “No entiendo cómo lo dejaron subir, se levantó del asiento con la ropa desacomodada y todos los pasajeros empezaron a hablar del tema. Me di cuenta de que hay poca seguridad”, agregó.

Los efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) subieron al avión y, tras un forcejeo, lograron reducir al pasajero, que fue retirado bajo custodia. Durante esos minutos, el resto de los pasajeros permaneció dentro de la aeronave observando lo ocurrido.

Finalmente, una vez controlada la situación, el vuelo pudo despegar con destino a Buenos Aires, aunque con una demora de unos 40 minutos.

El episodio generó comentarios entre los pasajeros sobre los controles de seguridad en los embarques y la necesidad de evitar que personas en estado de ebriedad accedan a los aviones.

