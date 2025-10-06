Una por una, quiénes son las candidatas a Emprendedora del Sol 2025

Con aportes propios del Gobierno de la provincia, las representantes de cada departamento obtienen un premio en efectivo de $2.000.000 para todas las que salieron en primer lugar y $1.500.000 para quienes resultaron en el segundo puesto. En tanto el premio para quien resulte elegida como Emprendedora 2025 asciende este año a $7.000.000.
Este certamen inició su recorrido por los 19 departamentos con la misión de descubrir a aquellas mujeres que convierten sus anhelos en proyectos tangibles y desarrollo para sus comunidades. La ganadora se conocerá durante el desarrollo de la celebración.
En ese contexto, desde Producción dieron a conocer el nombre de la candidatas aunque, aún no se difundieron fotografías de ellas. A continuación las ganadoras de cada departamento, (sólo las primeras, participan como candidatas a ser la Emprendedora provincial):
9 de Julio
1- María Belén Mallea, Cultivo hidropónico de hortalizas, hierbas, frutas y flores.
2- Miriam Carina Pelaytay, Emprendimiento textil de talles especiales.
25 de Mayo
1- Magali Morales, Marroquinería
2- Diolinda Villegas, Fabricación de productos de arcilla
Albardón
1- Paula de la Vega, Elaboración de cubiertos y sorbetes de caña biodegradable
2- Águeda Fernández, Elaboración de cosmética artesanal con productos naturales y autóctonos.
Angaco
1- Laura de Lourdes Martínez, Realiza panificación.
2- Gisela González, Tipilandia (Carpas infantiles con tela friselina)
Calingasta
1- Nadya Carrión, Textil e indumentaria
2- Irma Neira, Artesanías en piedra y madera
Capital
1- Abril Aranda, Aplicación (app) de descuentos
2- Estrella Sánchez, Fabricación de juguetes de madera
Caucete
1- Gisela Rosana Ibáñez, Crear Puentes, Consultora en higiene y seguridad, donde propones diferentes controles según puestos de trabajo, con novedosos equipos de medición todos certificados y estandarizados
2- Luciana Judith Soria, Dulce Algarrobo (Organizar la recolección y conservación del fruto de algarroba en temporada)
Chimbas
1- Silvana Marianela Fontela, Archidocu Soluciones Archivísticas para tu empresa Limpieza, organización y gestión de documentos de oficinas, instituciones, etc.
2- María de las Mercedes Coria, Raíces de barro en movimiento: Cerámica ancestral y bienestar emocional. Fusiona el arte, la cultura y la salud mental
Iglesia
1- Herminia Tello, Lavandería de ropa, ofrece servicio de búsqueda y entrega a domicilio o a sitios remotos
2- Giselda Castillo, Panificación, y servicio de viandas para empresas.
Jáchal
1- Patricia Balmaceda, Fábrica de varillas y sachet de miel
2- Gregoria Ormeño, Productos tradicionales, panificación de Jáchal.
Pocito
1- Adriana Natalia Santander, Juegos didácticos en madera
2- Rocío Poblete, Espacio deportivo de desarrollo infantil.
Rawson
1- Gabriela Sarmiento, Auplit es la app que simplifica la labor como docente. Centraliza las clases, ausencias, calificaciones, etc.
2- Bettiana Alarcón, Emprendimiento textil para primera infancia, niditos, mochilas, babitas, etc
Rivadavia
1- Nancy Edith Amelia Barrera, Mi Gurí (en ejecución), Remeras inclusivas para personas no videntes. Hechas con sistema braille para que las personas que las usan, puedan leer lo que dice.
2- Tamara Lena, Donetta Luric (en ejecución), Ropa interior inclusiva y moderna, sin límite de talle, sexo o edad.
San Martín
1- Mariela Vera, Artesanías, manualidades e indumentaria
2- Erika Guzmán, Ropa de bebe.
Santa Lucía
1- Sabrina Tello, Fabricación de parrilleros y hornos con pre moldeados
2- Alcira Vega, Elaboración de alfajores artesanales
Sarmiento
1- Olga Yolanda Lizzi, Dulces artesanales y regionales
2- Sonia Fernández, Alfajores artesanales.
Ullum
1- Julieta Gil, Tejido al crochet
2- Estela Vera, Panificación, semitas y facturas
Valle Fértil
1- Mónica Fernández, Iniciativa Saquito, Elaboración de infusiones en saquitos con yuyos del departamento, rescatando sabores ancestrales de pueblos originarios.
2- Gladys Natalia Fernández, Alfajores Artesanales Miskinay (Elaboración de alfajores de sidra, demás citrus del departamento. También de dulce de leche y chocolate).
Zonda
1- Ángela Karina Rojas, Tecla- Cher Grabados en vidrio, madera, pirograbados, cotillón personalizado
2- Daiana Reinoso, Puntos de Amor (Fabrica vestidos de fiesta, cumpleaños de 15, comunión, etc.)