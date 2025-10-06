lunes 6 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
FNS

Una por una, quiénes son las candidatas a Emprendedora del Sol 2025

Desde el Ministerio de Producción dieron a conocer los nombres de las 19 postulantes y sus suplentes para el concurso que busca potenciar al trabajo y liderazgo de las sanjuaninas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En la previa de la Fiesta Nacional del Sol 2025, que se celebrará entre los próximos 20 y 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, se conoció el nombre de las candidatas a quedarse con el título de Emprendedora del Sol. "Con un premio mayor para la ganadora y distinciones para las candidatas de cada departamento, la iniciativa busca ser un estímulo para aquellas mujeres que día a día trabajan y les dan forma a sus ideas", recordaron desde el Ministerio de Producción, encargado de la convocatoria.

Lee además
Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires
Un zorro fue rescatado en medio de los incendios que afectaron la localidad de La Rinconada, en Pocito.
Video

El emocionante rescate de un zorro tras uno de los incendios que afectó a Pocito

Impulsado por el gobernador Marcelo Orrego, y organizado desde el Ministerio de Producción, el certamen fue ideado como una oportunidad para visibilizar el coraje y la capacidad de las sanjuaninas que tejen con hilos de esfuerzo y creatividad, una buena parte del motor productivo de la región. Con premios en efectivo, capacitaciones, mentorías y una vitrina sin igual, este programa busca generar proyectos sostenibles.

Con aportes propios del Gobierno de la provincia, las representantes de cada departamento obtienen un premio en efectivo de $2.000.000 para todas las que salieron en primer lugar y $1.500.000 para quienes resultaron en el segundo puesto. En tanto el premio para quien resulte elegida como Emprendedora 2025 asciende este año a $7.000.000.

Este certamen inició su recorrido por los 19 departamentos con la misión de descubrir a aquellas mujeres que convierten sus anhelos en proyectos tangibles y desarrollo para sus comunidades. La ganadora se conocerá durante el desarrollo de la celebración.

En ese contexto, desde Producción dieron a conocer el nombre de la candidatas aunque, aún no se difundieron fotografías de ellas. A continuación las ganadoras de cada departamento, (sólo las primeras, participan como candidatas a ser la Emprendedora provincial):

9 de Julio

1- María Belén Mallea, Cultivo hidropónico de hortalizas, hierbas, frutas y flores.

2- Miriam Carina Pelaytay, Emprendimiento textil de talles especiales.

25 de Mayo

1- Magali Morales, Marroquinería

2- Diolinda Villegas, Fabricación de productos de arcilla

Albardón

1- Paula de la Vega, Elaboración de cubiertos y sorbetes de caña biodegradable

2- Águeda Fernández, Elaboración de cosmética artesanal con productos naturales y autóctonos.

Angaco

1- Laura de Lourdes Martínez, Realiza panificación.

2- Gisela González, Tipilandia (Carpas infantiles con tela friselina)

Calingasta

1- Nadya Carrión, Textil e indumentaria

2- Irma Neira, Artesanías en piedra y madera

Capital

1- Abril Aranda, Aplicación (app) de descuentos

2- Estrella Sánchez, Fabricación de juguetes de madera

Caucete

1- Gisela Rosana Ibáñez, Crear Puentes, Consultora en higiene y seguridad, donde propones diferentes controles según puestos de trabajo, con novedosos equipos de medición todos certificados y estandarizados

2- Luciana Judith Soria, Dulce Algarrobo (Organizar la recolección y conservación del fruto de algarroba en temporada)

Chimbas

1- Silvana Marianela Fontela, Archidocu Soluciones Archivísticas para tu empresa Limpieza, organización y gestión de documentos de oficinas, instituciones, etc.

2- María de las Mercedes Coria, Raíces de barro en movimiento: Cerámica ancestral y bienestar emocional. Fusiona el arte, la cultura y la salud mental

Iglesia

1- Herminia Tello, Lavandería de ropa, ofrece servicio de búsqueda y entrega a domicilio o a sitios remotos

2- Giselda Castillo, Panificación, y servicio de viandas para empresas.

Jáchal

1- Patricia Balmaceda, Fábrica de varillas y sachet de miel

2- Gregoria Ormeño, Productos tradicionales, panificación de Jáchal.

Pocito

1- Adriana Natalia Santander, Juegos didácticos en madera

2- Rocío Poblete, Espacio deportivo de desarrollo infantil.

Rawson

1- Gabriela Sarmiento, Auplit es la app que simplifica la labor como docente. Centraliza las clases, ausencias, calificaciones, etc.

2- Bettiana Alarcón, Emprendimiento textil para primera infancia, niditos, mochilas, babitas, etc

Rivadavia

1- Nancy Edith Amelia Barrera, Mi Gurí (en ejecución), Remeras inclusivas para personas no videntes. Hechas con sistema braille para que las personas que las usan, puedan leer lo que dice.

2- Tamara Lena, Donetta Luric (en ejecución), Ropa interior inclusiva y moderna, sin límite de talle, sexo o edad.

San Martín

1- Mariela Vera, Artesanías, manualidades e indumentaria

2- Erika Guzmán, Ropa de bebe.

Santa Lucía

1- Sabrina Tello, Fabricación de parrilleros y hornos con pre moldeados

2- Alcira Vega, Elaboración de alfajores artesanales

Sarmiento

1- Olga Yolanda Lizzi, Dulces artesanales y regionales

2- Sonia Fernández, Alfajores artesanales.

Ullum

1- Julieta Gil, Tejido al crochet

2- Estela Vera, Panificación, semitas y facturas

Valle Fértil

1- Mónica Fernández, Iniciativa Saquito, Elaboración de infusiones en saquitos con yuyos del departamento, rescatando sabores ancestrales de pueblos originarios.

2- Gladys Natalia Fernández, Alfajores Artesanales Miskinay (Elaboración de alfajores de sidra, demás citrus del departamento. También de dulce de leche y chocolate).

Zonda

1- Ángela Karina Rojas, Tecla- Cher Grabados en vidrio, madera, pirograbados, cotillón personalizado

2- Daiana Reinoso, Puntos de Amor (Fabrica vestidos de fiesta, cumpleaños de 15, comunión, etc.)

Temas
Seguí leyendo

Lunes fresco y cielo mayormente despejado en San Juan

'Tokyo No Yoru', una nueva propuesta cultural y juvenil para disfrutar en San Juan

Una familia de Pocito con 7 hijos lo perdió todo en un incendio

¿Tenés algo bueno para decir de quien te acompaña? esto nos dijeron los sanjuaninos

Video: el homenaje indígena entre las montañas de Rivadavia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Cómo sobrevive una biblioteca popular sanjuanina en medio del auge tecnológico

Qué dijo Naturgy por los cortes de luz y las nuevas zonas afectadas por el Viento Sur

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El encuentro contará con más de 20 stans con diferentes atractivos de la cultura japonesa. Foto: Elizondo PH
Entrada libre y gratuita

'Tokyo No Yoru', una nueva propuesta cultural y juvenil para disfrutar en San Juan

Por Jorge Balmaceda Bucci

Las Más Leídas

Los ladrones detenidos por robar en la casa del Chato Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada
Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan
Denuncia

Un exempleado delator, una red delictiva y cinco detenidos: el increíble robo a una empresa de San Juan

Qué es el UDQ, la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos
Tendencia

Qué es el "UDQ", la nueva moda entre los adolescentes sanjuaninos

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola
Raro episodio

Confuso robo a un abogado en Capital: denunció que le sustrajeron una pistola

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia
Investigación

Entraron a robarle al hermano de un juez sanjuanino en Rivadavia

Te Puede Interesar

Un insólito episodio generó tensión en el aeropuerto de San Juan, como consecuencia de un pasajero en estado de ebriedad.
Insólito

Retraso y tensión en el aeropuerto de San Juan por un pasajero ebrio en un vuelo a Buenos Aires

Por Cecilia Corradetti
Los remiseros, el blanco ideal de los delincuentes en San Juan
Estadísticas

Los remiseros, el blanco ideal de los delincuentes en San Juan

Una por una, quiénes son las candidatas a Emprendedora del Sol 2025
FNS

Una por una, quiénes son las candidatas a Emprendedora del Sol 2025

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones
En Santa Lucía

Cae un miembro de la barra de San Martín buscado por el enfrentamiento entre dos facciones

El clásico del fútbol zondino terminó con dos heridos por una bomba de estruendo: un hombre perdió un ojo y un niño resultó lesionado
Tragedia

El clásico del fútbol zondino terminó con dos heridos por una bomba de estruendo: un hombre perdió un ojo y un niño resultó lesionado