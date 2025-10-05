domingo 5 de octubre 2025

Sus nombres

Los ladrones detenidos por robar en la casa del "Chato" Carrizo son parientes de Nicole Bajinai, la joven asesinada

Desde la Policía dieron a conocer los nombres de las personas que fueron atrapadas infraganti cometiendo el robo. Todas están presas y a la espera de su audiencia en Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
En un primer momento no salieron los nombres de los ladrones, pero ahora desde la policía informaron que son parientes cercanos de la víctima del asesinato; confirmaron fuentes del caso.

Estas personas que quedaron aprehendidas como presuntos autores son: Justa Estefania Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca, de 18 años.

La casa que estuvo en la mira de estos sujetos queda ubicada en el Barrio Echeverría, Manzana E, Casa 4 del departamento Capital. Todos están aprehendidos por ser los presuntos autores.

Esta vivienda estaba con custodia, pero en un momento del sábado se fueron por orden de las autoridades. Una patrulla era la encargada de hacer recorridas y en una de esas pasadas, se toparon con estas personas robando.

Temas
